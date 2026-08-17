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Joven mexicana critica duramente el agua potable de Costa Rica y los ticos no aguantaron sus palabras

La también creadora de contenido publicó en TikTok un video con la crítica

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Por Jessica Rojas Ch.
agua potable
Antes de visitar Costa Rica, a la turista mexicana le aseguraron que en todo nuestro país el agua es potable. (Creada con IA)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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