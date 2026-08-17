Joven mexicana critica duramente el agua potable de Costa Rica y los ticos no aguantaron sus palabras

Antes de visitar Costa Rica, a la turista mexicana le aseguraron que en todo nuestro país el agua es potable.

Una joven turista y creadora de contenido mexicana provocó la molestia de varios ticos en TikTok tras criticar fuertemente el agua potable de Costa Rica.

Según contó, antes de visitar nuestro país, muchas personas le dijeron que el agua en todo el territorio es potable. Incluso, en unas cabinas que visitó, recibió la misma explicación, por lo que decidió hacer una prueba.

Tomó una taza con agua del tubo y su reacción fue la que molestó a varios usuarios de la red social. “A mí no me gustó. Realmente sí tiene un sabor que no sé a qué exactamente, pero sí tiene un sabor que es desagradable”, dijo.

Antes de tirar el agua, la muchacha agregó: “Definitivamente no vamos a tomar de esta agua de las tuberías”.

La creadora de contenido, identificada en la plataforma como Diana M, no especificó en qué lugar del país hizo la prueba.

Tras sus declaraciones, recibió muchos comentarios de desacuerdo: “Una cosa es expresar una opinión negativa y otra es hacerlo con un sarcasmo tan marcado”, “¿De dónde eres, para que no pierdas tu vuelo?” y “Si no estás acostumbrada y solo agua de botella tomas, tendrás un sabor diferente”, fueron algunos de los mensajes que recibió.