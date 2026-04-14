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‘¿Es la cultura de Costa Rica dramática?’ Estadounidense denunció en redes supuesto maltrato de una familia tica

La mujer es creadora de contenido y artista. Ella visitó nuestro país para estudiar español

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Por Jessica Rojas Ch.
Mesa de negociación entre Costa Rica y Estados Unidos.
Una estadounidense denunció en TikTok el supuesto mal trato de una familia costarricense donde se hospedaba. (Archivo)







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TuristaEstados UnidosCosta Rica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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