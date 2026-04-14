‘¿Es la cultura de Costa Rica dramática?’ Estadounidense denunció en redes supuesto maltrato de una familia tica

Una estadounidense denunció en TikTok el supuesto mal trato de una familia costarricense donde se hospedaba.

Una estadounidense, quien reside constantemente en Costa Rica, denunció en redes sociales un momento muy tenso y de supuesto maltrato que vivió con la familia tica que le dio hospedaje a ella y a sus hijos.

Según explicó en TikTok Katiee Page, quien es pintora, cantautora y multiinstrumentalista originaria de Nueva York, todo sucedió por llegar 10 minutos tarde a la hora de la cena.

“Costa Rica, pregunta honesta: ¿Es su cultura un poco dramática cuando tienen un conflicto?“, inició Page en el video que publicó en su cuenta. De inmediato narró que hace unos días llegó a nuestro país con sus hijos pequeños para ser parte de un programa de español. En la casa donde se hospedaron le informaron a la madre que la cena se servía entre las 7 y las 7:30 p. m.; sin embargo, por motivos de transporte, no pudieron llegar a tiempo y se atrasaron 10 minutos.

Cuando llegaron a la casa, la hija de la dueña les informó que no había comida para ellos, pese a que la estadounidense afirmó que en el paquete de estudio y hospedaje pagó la alimentación.

Después de 30 minutos, según contó la artista, la dueña de la casa salió de una habitación y le reclamó la tardanza. La mujer preguntó si podían darle algo de comer a los niños, o si podían cocinar ellos mismos. Al final, le dieron un muslo de pollo y arroz al más pequeño de los chicos.

Para cerrar su video, Page volvió a lanzar unas preguntas a sus seguidores: “¿Me equivoco al sentirme mal? ¿Me quedo?“.

Algunas de las respuestas de los usuarios fueron: “10 minutos en Costa Rica no es tarde”, “Mi consejo es que te vayas de esa casa”, “Deberías cambiar de lugar, fueron muy maleducados”, “Busquen otro lado donde los niños tengan una mejor experiencia”, entre otros.