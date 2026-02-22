Joven estadounidense nunca había visto esto que se topó en un supermercado de Costa Rica

Una joven estadounidense, quien se encuentra en Costa Rica haciendo voluntariado, llamó la atención de miles en redes sociales al mostrar lo novedoso que resultó para ella visitar un supermercado en suelo tico.

En una curiosa publicación de TikTok, la norteamericana enlistó varias cosas que nunca había visto en su vida y que descubrió hasta llegar al país. Entre estas están productos como el plátano, la yuca, el camote, refrescos en polvo y el sirope.

Además, dio peculiares descripciones de los distintos descubrimientos que hizo. Por ejemplo, explicó que el plátano es “como un banano, pero hay que cocinarlo antes de comérselo”.

Por otro lado, le sorprendió la forma en que vienen empaquetadas la mayonesa y la salsa de tomate, así como el hecho de que se utilice jabón lavaplatos en pasta, en lugar de líquido, como es común en Estados Unidos.

Sin embargo, lo más llamativo de todo para quienes comentaron el posteo fue que la estadounidense resaltó las cajas de seguridad en las que están guardados los desodorantes en algunas tiendas.

Los comentarios, en segundo lugar, iban dirigidos también a corregir a la voluntaria, quien afirmó que en Costa Rica es fácil encontrar el dulce de leche debido a la gran comunidad de personas argentinas radicadas en el país.