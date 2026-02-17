Estadounidense advierte sobre lo que les pasará a quienes visiten Costa Rica: ‘Tu vida se arruinará’

Anteriormente, el turista y creador de contenido estadounidense se viralizó al hablar sobre los Uber de Costa Rica.

Las redes sociales de un creador de contenido estadounidense, quien figura como Real68flockaTV, dan cuenta de la gran cantidad de veces que ha visitado Costa Rica como turista, pues ha dedicado muchos videos a hablar sobre el país.

Recientemente, dio un mensaje que pocos de sus compatriotas suelen dar. Mientras en un grupo de expatriados cientos de personas comentaban hace unos días sobre los peligros del país, para el tiktoker los riesgos de visitar suelo tico son otros... y muy distantes.

El hombre aseguró que Costa Rica es un lugar extremadamente peligroso y advirtió: “Tu vida se va a arruinar”. No obstante, contrario a lo que se cree, él aseveró que esto se debe a que los encantos del país son tales que, al regresar a Estados Unidos, le resulta casi imposible ser una persona funcional.

“Es como darle a un bebé un dulce o una paleta todos los días. Si un día dejas de darle la paleta al bebé, el bebé va a llorar. El bebé va a querer más azúcar. El bebé va a querer esa paleta”, comentó.

“Pasa lo mismo con Costa Rica y su atmósfera. Siento que encajo perfectamente. No sentí malas vibras ni miradas extrañas. Todo eran sonrisas y saludos”, agregó.

Estadounidense habla sobre 'lo peligroso' que es Costa Rica

Además, el estadounidense resaltó la forma de ser de los costarricenses, a los que describió como grandes trabajadores. Según narró, los ticos con los que ha topado siempre buscan la manera de salir adelante a pesar de las dificultades.

“No importa cuánto calor haga afuera, no importa los pocos recursos que tengan, ellos hacen que las cosas funcionen. Tienen que lograrlo, tienen a su familia ahí. Son unos luchadores, de verdad los reconozco. Porque esa gente va a ir por lo suyo. Van a estar ahí afuera con sus puestos, vendiendo lo que tengan que vender y listo. En San José son unos luchadores”, afirmó.

Por otra parte, aseveró que los precios de los alimentos le parecen bajos y que incluso le resulta chocante hacer compras en su país natal tras pasar por Costa Rica.

Finalmente, el creador de contenido —quien ya acumula una importante comunidad en TikTok que incluye a muchos seguidores costarricenses— invitó a visitar el país.

“Así que es momento de vivir. Visiten Costa Rica, hombre. Visiten Costa Rica y se darán cuenta”, concluyó.