Viva

Estadounidense advierte sobre lo que les pasará a quienes visiten Costa Rica: ‘Tu vida se arruinará’

El creador norteamericano habló de una forma inesperada sobre el país, en el cual ha estado como turista en varias ocasiones

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Uber Costa Rica
Anteriormente, el turista y creador de contenido estadounidense se viralizó al hablar sobre los Uber de Costa Rica. (Captura de video/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Real68flockaTVTurista en Costa RicaEstadounidense en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.