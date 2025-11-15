Estadounidense quedó impactado con los Uber de Costa Rica y ‘alertó’ a los que usen el servicio

El estadounidense habló sobre varias experiencias en Costa Rica, entre ellas, la de viajar en Uber.

Un creador de contenido estadounidense, quien figura en TikTok como Real68flockaTV y visitó Costa Rica recientemente, habló sobre su experiencia viajando en Uber en suelo tico.

El hombre ha dedicado varios videos a opinar sobre aspectos llamativos del país y al referirse a la plataforma de viajes sorprendió con sus declaraciones.

Según el estadounidense, en Costa Rica los choferes de Uber son mucho más rápidos que en su país de residencia y, entre risas, aseguró que estos conductores parecen sacados de una película de Rápidos y furiosos.

Incluso, advirtió con humor que el tiempo de viaje será mucho menor al que indica la aplicación.

“Van dándole durísimo. Son como pilotos de Rápidos y furiosos. Si pides un Uber en Costa Rica —que, por cierto, es muy barato, muy accesible—, si la app dice que llega en 10 minutos, mejor baja de una vez. Baja ya, empieza a caminar, porque 10 minutos significa un minuto aquí”, comentó.

“Te lo digo: en Costa Rica están los mejores conductores que he visto en mi vida. Uno pensaría que mi chofer de Uber era Paul Walker en Rápidos y furiosos. Te llevan a tu destino sano y salvo, pero a 150 millas por hora", agregó.

Además, en otro video, hizo hincapié en que esta plataforma es una opción muy económica para trasladarse en Costa Rica, a diferencia de los precios que tienen en Estados Unidos.

“Uber… Dios mío. Uber es lo más barato. Ustedes literalmente pueden hacer un viaje de 10 minutos por 2 dólares. Pueden hacer uno de 20 minutos por 5 dólares. Uber es tan barato y accesible que hasta sorprende, y Costa Rica ni se diga”, dijo con asombro.