Turista estadounidense se viralizó al expresar notable asombro por elemento de la economía de Costa Rica

Un turista estadounidense se volvió viral en redes sociales por un video en el que reacciona con gran asombro a un detalle peculiar de la economía de Costa Rica, que dista de lo que ocurre en su país.

El hombre, quien figura en TikTok como Real68flockaTV, estuvo de visita en suelo tico por aproximadamente una semana y durante su estadía compartió distintas experiencias y su opinión sobre varios aspectos nacionales.

Entre estos, quedó anonadado con los billetes costarricenses, debido al material con el que están fabricados; distintos al combinado de algodón y lino del que se componen los dólares de Estados Unidos.

“¿Por qué nadie me dijo que el dinero en Costa Rica es de plástico? Hey, es plástico. En Estados Unidos los billetes son de papel, pero estos son de plástico, literalmente. Se sienten como cuero", dijo el creador de contenido con notable asombro, mientras pasaba entre sus manos varios billetes de diferentes denominaciones.

El video ya acumula más de 2,9 millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios de diversas partes del mundo. Por supuesto, muchos costarricenses dejaron sus impresiones.

“Cuando eran de papel, los dejábamos olvidados en la ropa y al lavarla se rompían”. “Es porque en Costa Rica llueve mucho”. “Si no los quiere, me los regala”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, varios estadounidenses compartieron el asombro con el tiktoker y, curiosamente, también manifestaron su sorpresa por la alta denominación de la moneda local en comparación con el dólar.

Durante su viaje, el turista se mostró más que encantado y hasta aseguró que ya no quería regresar a su país natal.