Mexicano visitó Costa Rica y dio sus razones de por qué critican al país: vea lo que dijo

Recientemente, el creador de contenido recorrió varias zonas turísticas en suelo tico

Por Juan Pablo Sanabria
Mono Mexa
El creador de contenido mexicano Mono Mexa estuvo varias semanas en Costa Rica. (Captura de video)







Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024.

