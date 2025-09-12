Mexicano visitó Costa Rica y dio sus razones de por qué critican al país: vea lo que dijo

Mono Mexa es un creador de contenido mexicano que se dedica a viajar por diferentes países. Costa Rica fue uno de sus destinos más recientes, en donde visitó varias zonas turísticas y grabó una serie de videos para sus redes sociales.

Entre estos videos, compartió un fragmento en su TikTok en el que, luego de haber recorrido distintos puntos del suelo tico, se aventuró a dar su razonamiento del porqué algunas personas critican a Costa Rica.

De acuerdo con Mono Mexa, esto se debe a la envidia por la belleza del país. El influencer, como analogía, dijo que el territorio costarricense es como una “niña bonita” a la que le hacen bullying porque la envidian.

“No tiene la culpa ella, nació más bonita; así es Costa Rica. Yo creo que el que se atreve de decir algo en contra de Costa Rica es por envidia. Yo creo que la verdad no tienen nada que decirle”, comentó.

Además, recalcó lo embelesado que quedó durante su paso por el país, del que conoció lugares como Santa Teresa y Moctezuma, en Puntarenas, y Puerto Viejo de Limón.

“La verdad, yo no más filmo lo que veo, grabo videos de lo que veo y yo veo este país muy bonito, y a su gente muy linda también. Entonces, tal vez van a decir que estoy de lado de Costa Rica, pero la verdad es que me gusta resaltar las cosas buenas que veo de los lugares y yo creo que esto merece mucho resaltarlo”, afirmó.