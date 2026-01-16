Viva

Estadounidense se viraliza al mostrar lo que vivió al vacunarse en Costa Rica y hacer un trámite en el Ministerio de Salud (video)

La creadora de contenido estuvo de visita en el país y grabó varios videos curiosos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Allison Oh
La joven turista estadounidense, quien visitó Costa Rica, se llama Allison Oh y es influencer. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Turista estadounidenseTurista en Costa RicaCaja Costarricense del Seguro SocialCCSS
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.