Estadounidense se viraliza al mostrar lo que vivió al vacunarse en Costa Rica y hacer un trámite en el Ministerio de Salud (video)

La joven turista estadounidense, quien visitó Costa Rica, se llama Allison Oh y es influencer.

Una turista estadounidense que visitó Costa Rica recientemente publicó un video que se viralizó, en el que muestra lo que vivió al vacunarse en suelo tico y el trámite posterior que realizó en el Ministerio de Salud.

La joven influencer, llamada Allison Oh (figura en redes sociales como Allycat Adventures), se encontraba en Guanacaste cuando decidió aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. Esto lo hizo debido a que después tenía planeado ir a Colombia.

Primero acudió a una clínica privada, donde el fármaco le fue aplicado por un costo de $141, según afirmó. Allí, la profesional que la atendió le indicó que debía ir al Ministerio de Salud para convalidar su vacunación.

Este fue uno de los momentos más cómicos y que llamó la atención de cientos de miles de personas que ya vieron al video. Al darle la dirección, la mujer le indicó que la sede del ministerio se ubica en Filadelfia, lo que desconcertó a la influencer.

“¿Philadelphia? ¿En Estados Unidos?”, preguntó la joven; a lo que la médico le aclaró que se trataba de una comunidad en Costa Rica. “Es el pueblo siguiente”, le detalló.

Turista estadounidense tuvo que vacunarse en Costa Rica

Luego de esto, tras pedir ayuda para ubicarse, la estadounidense logró llegar a las oficinas del Ministerio de Salud en Filadelfia, en Guanacaste. Allí tuvo otras curiosas interacciones con el personal, derivadas de su poco manejo del español.

La creadora consultó si hablaban inglés y una funcionaria, tras dudar unos segundos, le solicitó el pasaporte y gestionó el trámite. La joven se marchó satisfecha y aseguró en la descripción del video que aunque debe mejorar su español, la situación no estuvo tan mal.

El video ya acumula casi 800.000 reproducciones en Instagram y más de 450.000 en TikTok. Está grabado en primera persona y probablemente sin que las personas se enteren, debido a que lo realizó con unos lentes especiales que captan video.

Por otra parte, decenas de usuarios han dejado sus comentarios, expresando que el video les causó gracia.

“Bienvenida a Costa Rica, pura vida”, “La otra le pregunta que si anda sola porque la vio muy perdida”, “Sí, tenemos un Filadelfia en Costa Rica”, “Está experimentando cómo nos mandan de cubículo en cubículo”, “Eso fue muy gracioso, perdón (en referencia a la confusión con Philadelphia)”, fueron algunos de los mensajes.