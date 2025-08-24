Extranjera vino a Costa Rica a practicar español y la llenaron de elogios por usar expresión que solo entienden los ticos

La mayor parte de su visita a Costa Rica, Annie Finberg se mostró vacacionando en Nosara.

Annie Finberg, una fotógrafa y creadora estadounidense, estuvo en Costa Rica durante dos semanas. La norteamericana visitó el país con el fin de turistear por el país y de paso practicar el español, idioma que está aprendiendo.

Según mostró en varios videos en su cuenta de TikTok, su estancia en suelo tico fue provechosa y hasta aprendió a utilizar un modismo que le valió muchos elogios de costarricenses.

Finberg aprovechó su paso en restaurantes para aventurarse y ordenar su comida en español. Curiosamente, lo hacía utilizando el peculiar “me regala”, que solo en Costa Rica se emplea como sinónimo de “me vende” o “me da”.

Este pequeño detalle cautivó a decenas de usuarios de redes sociales, pues, de hecho, es el aspecto más resaltado en los comentarios de la estadounidense.

“Con ese ‘me regala’... sos más que bienvenida, entendiste todo”, “Gracias por decir me regala, nosotros lo vemos tan normal y no lo es; esto es parte de Tiquicia”, “Se le pegó la cortesía tica” y “Me encanta ese tipo de extranjeros que se esfuerzan por ser parte de la cultura”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, personas de otros países se mostraron desconcertadas e incluso le afirmaron que estaba hablando de manera incorrecta. Ante esto, la fotógrafa explicó que está consciente de que es algo particular de Costa Rica y que no debe usarlo en otros países.