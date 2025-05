(Video) “Pura vida, mae. Me ‘rrregala’ esto...” Mexicanos hicieron video hablando como los ticos y causó molestia

“A continuación les vamos a escenificar un choque cultural que tuvimos. Esto lo hacemos con mucho respeto, espero que se rían al menos de nosotros”. Luego de este descargo inicial, una pareja de mexicanos publicó en TikTok un video en el que emulan la forma de hablar de los costarricenses y, además, cómo compramos en un restaurante.

En la representación, el hombre asume el papel de vendedor y la mujer el de compradora. Lo primero que destaca es nuestra popular frase ’Pura vida’, seguida de la palabra ’mae’.

Acto seguido, los creadores del video hicieron énfasis en cómo los costarricenses, según su percepción, arrastramos la letra “R”.

“¿Este es tu menú? Me ‘rrregalas’ una promoción de ‘birrrria’ y una ‘torrta’ de adobada?”.

El hombre, en su papel de vendedor, se cuestiona por qué le piden las cosas “regaladas”, una expresión muy común entre los ticos, aunque se sabe que al final se pagará por ellas.

“Me ‘rrregalas’ un ‘rrrefresco’ de horchata”, dice ella. A lo que el hombre responde, en su reflexión interna, que la horchata no es un refresco (en México se le denomina agua de horchata).

“¿Y cuánto sería para ‘cancelarrrte’?”. Tras esta frase, el hombre queda una vez más atónito y piensa: “¿Cancelar? Tanto que me llevó a hacer la orden y ahora ya no la quiere".

Aunque la pareja dejó claro desde el inicio que el video era en tono de broma y comedia, muchos de los mensajes recibidos en su publicación no estuvieron de acuerdo con la representación.

“No entiendo por qué quieren pronunciar la ‘R’ de esa forma, porque no hablamos así”, escribió el usuario Roberto Ramírez.

“Nosotros no pronunciamos la ‘R’ así, porque así lo pronuncian los gringos. Nosotros arrastramos la ‘R’, pero no en todas las palabras que lleven ‘R’. Hay que poner atención, se entiende el choque cultural, pero la pronunciación no personifica a los ticos”, agregó Bryan González.

Mexicanos imitan en TikTok cómo hablamos los ticos

Otros comentarios fueron: “No decimos pura vida, mae, decimos ‘mae, pura vida’. Es al revés”, “Tampoco exageren en la pronunciación de la ‘R’, que no somos gringos”, “Solo vengo a comentar que no me gustó lo de la ‘R’ (no se vio bien)”, “Creo que aunque digan que lo hacen con respeto, no suena así”.

No obstante, también hubo usuarios que apoyaron el video y lo “vieron por el lado amable”. “Nada que ver por los que se lo tomaron a mal, no sean tan sensibles”, “Amé el video, ignoren a la gente mala vibra de los comentarios, les quedó genial”, son algunos de los mensajes positivos.

