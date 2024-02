Will Smith ayuda a descubrir la anaconda más grande del mundo

Recientemente, en la región de Bameno, ubicada en la Amazonia ecuatoriana, encontraron la serpiente más grande del mundo, con dimensiones nunca antes vistas, y el detalle que dejó a todos sorprendidos es que el reconocido actor Will Smith colaboró con el hallazgo.

Todo se dio durante el rodaje de la serie Pole to Pole with Will Smith, la cual va a estrenarse próximamente por Disney+. Ahí, los investigadores descubrieron a la serpiente durante una expedición liderada por el profesor Bryan Fry, de la Universidad de Queensland, Brisbane, Australia. Esta serie de National Geographic llevará al actor en una aventura que va desde el Polo Norte hasta el Polo Sur.

Según un reporte del portal IFL Science, el experto y su equipo, acompañados por el intérprete de Hombres de Negro, fueron invitados por el pueblo Huaorani para explorar la región y tomar muestras de una población de anacondas en el oriente de Ecuador.

En ese marco, en una expedición en canoa por el sistema fluvial, encontraron una anaconda hembra de 6.3 metros de largo, la cual difiere genéticamente en un 5.5 % de la especie Eunectes murinus, conocida como la anaconda del sur.

Según detalló el profesor a cargo de la investigación, se trata de un descubrimiento histórico, puesto que es uno de los más significativos en el estudio de estos reptiles, teniendo en cuenta que representa a una nueva especie, denominada Eunectes akayima o anaconda verde del norte, que divergió de la Eunectes murinus hace aproximadamente 10 millones de años. Asimismo, mencionó que los cazadores Huaorani consideran sagradas a estas serpientes y las tratan con respeto.

Aseguran que la situación no generó incomodidad en el actor, que no lo dudó y se lanzó al lago en cuestión para capturar anacondas. A su vez, en el reporte de IFL Science, Fry aseguró que estaba sorprendido con la disposición de Smith y todo el equipo de rodaje en pleno descubrimiento.

Esta especie es capaz de pesar cerca de 200 kilos, pero, aunque muchos creen que sí, no son venenosas. De todas maneras, teniendo en cuenta su impactante tamaño y su gran habilidad para envolver a sus presas con su cuerpo, las convierte en temidas depredadoras.

Un detalle fundamental es que estos reptiles son carnívoros y se alimentan de una amplia variedad de vertebrados acuáticos y terrestres, desde peces y reptiles hasta mamíferos y aves, según explican en el sitio digital Animal Diversity Web.

Al respecto, los investigadores definieron que la Eunectes murinus vive en Perú, Bolivia, Guayana Francesa y Brasil, y por eso se le dio el nombre popular de “anaconda verde del sur”. Por otro lado, la Eunectes akayima se encuentra en Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, y fue popularmente “bautizada” como la “anaconda verde del norte”.

En la selva amazónica habitan diversas especies de anacondas.

