Walter Campos cumplirá un sueño de niño: actuar en el Teatro Nacional

Walter Campos se embarca en una nueva faceta de su carrera: la actuación. El reconocido presentador y periodista de espectáculos, conocido por sus entrevistas a grandes estrellas de Hollywood, mostrará sus (hasta ahora sorpresivos) dotes en las tablas: encarnará al Señor Brooks en la nueva temporada de la obra Mujercitas, que se presentará en el Teatro Nacional.

Aunque siempre ha tenido interés por el teatro, el popular presentador de 7 Estrellas se ha mantenido en el ámbito periodístico: “Siento una gran pasión por el oficio de ser comunicador, pero actuar es algo que he querido hacer desde niño”, cuenta.

Walter Campos, a sus 46 años, asegura que tiene mucho más por demostrar, más allá de su consolidada carrera como periodista de espectáculos. (Jeffrey Zamora R)

Durante su época universitaria, intentó participar en algunos proyectos teatrales, pero los medios de comunicación siempre lo atrajeron más.

“Yo siempre me he mantenido cercano al teatro, pero de forma ‘satélite’; entrevistando actores, haciendo notas de espectáculos y así... Pero tenía esta espinita. Mi pasión por la actuación ha ido creciendo con los años, no por buscar la fama, sino por todo lo que implica. Me fascina cómo los actores pueden tomar prestadas experiencias personales para moldear un personaje y siempre he sentido curiosidad de hacer eso mismo, con mucho respeto”, explica.

Aunque ama su carrera como periodista y no tiene intención de abandonarla, Walter decidió adentrarse en el mundo de la actuación y se matriculó en el Acting Studio, en Nueva York. Allí realizó varias entrevistas para ser admitido y finalmente se fue a vivir a la Gran Manzana a comienzos de año, donde se internó en el conservatorio y mantuvo su trabajo de forma remota con Teletica.

Durante su estancia en el conservatorio, recibió una llamada de la actriz Sofia Chaverri, quien le informó sobre cambios en el elenco de Mujercitas, una obra que se remontará en el Teatro Nacional. La experimentada intérprete le habló sobre la posibilidad de que discutieran su participación. A pesar de los nervios, Walter aceptó la oferta y audicionó para ser parte del elenco.

La oportunidad de debutar en el teatro y hacerlo en el emblemático Teatro Nacional llena de emoción a Walter Campos. (Jeffrey Zamora R)

“Yo les dije que estaba interesado y que yo me estaba tomando este asunto de la actuación de forma muy seria. Les conté de mis estudios y ahora estoy muy emocionado por la oportunidad. Eso sí: estoy nerviosísimo”, cuenta entre risas.

“Sé que es una oportunidad de oro poder debutar en un recinto como el Teatro Nacional. Es un gran motivo para iniciar esta nueva faceta de mi vida”, dice entre risas el comunicador, de 46 años.

El clásico de la literatura 'Mujercitas' tendrá una segunda temporada de funciones. Foto: Archivo LN (Tomada de Instagram Mujercitas)

La obra “Mujercitas” se presentará del 21 de agosto al 1 de setiembre, con un total de quince funciones privadas para estudiantes del Ministerio de Educación Pública y cuatro funciones abiertas al público, los días 26 y 27 de agosto.

Este año, la producción de Mujercitas presenta cambios a nivel escenográfico y musical, prometiendo una experiencia renovada para el público. Las entradas tienen un costo de ¢8.000 para el público general y ¢5.500 para ciudadanos de oro y estudiantes. Pueden adquirirse tanto en la boletería física como en la plataforma virtual del Teatro Nacional.

Vale la pena destacar que esta fue la primera obra de teatro en abrir al 100% de su aforo durante la pandemia y, en las primeras dos horas de apertura de taquilla, se vendieron 800 entradas en la primera temporada.