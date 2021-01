-La entrevista a Molotov (en el Grito Latino 2019) porque es una de las bandas que más me ha marcado desde pequeña. Cuando me dijeron que iba a entrevistarlos me volví loca, el camarógrafo que me acompañó de hecho me dijo que en todos los años que tenía de trabajar conmigo nunca antes me había visto nerviosa como esa vez. Llevé hasta el acetato de ¿Dónde jugarán las niñas? para que me lo firmaran. Me fue muy bien, es de la gente más humilde y chiva que he conocido, fue como una conversación entre amigos.