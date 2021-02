“Yo nunca he estado en Costa Rica, pero lo que yo escuché y la imagen que yo tengo cuando pienso en Costa Rica, es la de un país muy limpio, un país de la naturaleza que además está cerca de Nueva York. Siento que no tengo miedo de que algo malo vaya a pasar, porque cuando uno está viajando a otro país, una de las primeras cosas en las que uno piensa es si estoy seguro o si necesito seguridad... y no es así en Costa Rica.