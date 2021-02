Sin duda alguna, el famoso Rey del Pop cambió la historia de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl. Fue en 1993, cuando Jackson irrumpió en una final que se jugó en Rose Bowl Stadium, en California, interpretando temas como Jam, Billie Jean, Black or White, We are the World y Heal the World. En esa ocasión el mundo se volvió loco no solo por el talento y envidiable energía del cantante, sino por el montaje realizado por la organización.