Valentina Ferrer, la novia de J Balvin que rehúye a la fama del reguetonero: ‘No soy cartera de nadie’

Desarrollar una carrera como empresaria, al margen de la fama de su pareja, no fue una tarea sencilla para la modelo argentina Valentina Ferrer. Desde el 2018, la Miss Argentina 2014 mantiene una relación amorosa con el cantante J Balvin, luego de conocerse grabando el videoclip de la canción Sigo extrañándote.

Aunque ha logrado construir su propio camino en el mundo de los negocios, reconoce que al principio no fue fácil. En muchas ocasiones, sus socios o representantes querían que Ferrer mostrara su vinculación con el intérprete colombiano, argumentando que eso sería un plus para ella.

“Fue lo más difícil. Me pasó que me decían: ‘Es mucho más fácil venderte como la novia de...’; y yo decía: ‘No me importa; no soy la cartera de nadie. Yo soy yo, y he estudiado, he trabajado, me fui de mi país sola’. Tengo demasiadas cosas para contar, para enseñar y para expresar, como para que me pongan ese título”, comenta la modelo en entrevista con La Nación.

Valentina Ferrer es celiaca y creó la marca Kapowder, que comercializa productos como proteínas veganas, minerales, probióticos, ácido hialurónico en polvo y colágeno. (Captura IG Valentina Ferrer)

Ferrer, de 30 años, afirma que debido a que querían que ella se colgara de la fama de Balvin, tuvo que cancelar muchos proyectos. Le decían: “Tenés que hablar de él, tenés que salir en fotos con él”.

Ante tal insistencia, la empresaria respondía: “No”. Hoy agradece que su equipo siempre la haya apoyado, pues fueron “años y años” para poder posicionar su nombre de manera independiente.

“Hubo personas que lo entendieron y que sí me querían por ser quien era; entonces, fue un proceso más lento, pero más seguro. Había personas que hasta admiraban el hecho de que yo no quisiera usar el nombre de mi pareja, sino simplemente querer crecer por mí. Veían a una mujer que no quería irse por el lado fácil, sino que estaba trabajando”, asegura.

Valentina comenzó a abrirse camino en la industria del entretenimiento luego de formar parte del Miss Universo 2014, donde obtuvo un lugar dentro del top 10 del certamen.

LEA MÁS: Gigi Garita, emprendedora tica, pondrá en alto a Costa Rica en ‘Escuela Imparables’ del canal E!

Desfiló en destacadas pasarelas internacionales y años más tarde decidió crear su marca, Kapowder, junto a su socia Sara Davey. Se trata de una empresa que comercializa productos como proteínas veganas, minerales, probióticos, ácido hialurónico en polvo y colágeno.

“Soy celíaca y mi socia es vegana; entonces, creamos productos de este tipo porque era muy complicado conseguir productos así naturales, gluten free, veganos y que hagan bien interiormente. Fue un proceso largo, un proceso en el cual uno va aprendiendo. En ese proceso pasan muchas veces de que te dicen que no, te dicen que es una locura, que para qué... Ahí es donde uno tiene que focalizarse y creer en uno porque no es fácil... No es fácil”, comenta.

La modelo menciona que le gusta apoyar a mujeres empresarias que están iniciando su carrera, pues sabe todo lo que hay que pasar para poder posicionarse en el mercado. Así fue como conoció a la costarricense Gigi Garita Calderón, en el programa de E! Entertainment Escuela Imparables.

Valentina Ferrer saltó a la fama en el 2014, luego de representar a Argentina en el Miss Universo de ese año, en el que quedó dentro del top 10. (Captura IG Valentina Ferrer)

La joven costarricense, de 19 años, creó su emprendimiento Osa Perezosa hace unos años, que consiste en una marca de cuidado de la piel inclusiva. Esta línea nacional ofrece productos elaborados con ingredientes no dañinos, libres de gluten y libres de crueldad animal.

“Ver ese tipo de ideas y ver que son de diferentes países me lleva a decir: ‘Wow’. Me sentía tan reflejada... No es fácil, pero si hay pasión se puede todo y para mí el éxito es irse a dormir feliz con lo que estás haciendo. No importa lo que signifique para mí el éxito, porque eso no se mide en más o menos plata, el éxito se mide cuando uno dice: ‘Estoy logrando lo que quería y soy feliz’”, finaliza.