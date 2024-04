Tini habló de su salud mental: ‘Me diagnosticaron depresión’

Desde hace unos días, el nombre de Martina Tini Stoessel resuena fuerte y claro en todos los ámbitos. El 11 de abril lanzó su nuevo disco, “Un mechón de pelo”, y desveló detalles íntimos. No solo compartió el difícil momento que atravesó durante la hospitalización de su padre, Alejandro Stoessel, sino que también abordó las críticas y comentarios recibidos a lo largo de su carrera.

Apuntó directamente contra Marcelo Tinelli e incluso se pronunció sobre su controvertida relación con Rodrigo de Paul, respondiendo a quienes la acusaron de “romper una familia”.

Al mismo tiempo, se sinceró sobre el significado personal de este trabajo discográfico. En una entrevista promocional, habló con franqueza sobre su salud mental y reveló que fue diagnosticada con depresión. Reflexionó sobre cómo su cabello fue parte de ese proceso tanto interno como externo que atravesó, explicando por qué eligió ese nombre tan particular para su álbum.

Stoessel fue una de las pocas figuras públicas que se animó a hablar abiertamente sobre salud mental. En junio de 2023, durante una entrevista con el diario El País, confesó: “Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, personales”.

A partir de entonces, comenzó a compartir más aspectos de su vida personal y reflexiones sobre lo que no se ve pero se siente. Durante una charla con Los40 en Madrid, afirmó: “Al permitirme mostrar que estoy mal en vez de llegar a esos ataques de pánico tan feos que tuve, llorando y hablando, encontré otras formas de canalizar y otras herramientas. Eso me hizo comprender la importancia de la salud mental”.

En la etapa de promoción de “Un mechón de pelo”, Stoessel habló abiertamente sobre su diagnóstico de depresión y cómo el cabello fue parte de los procesos que atravesó, influenciando el nombre del disco. “Mi pelo siempre fue algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera y en mis videos. Siempre al tenerlo largo, sentía que me generaba mucha fuerza y era algo que me identificaba”, afirmó en una entrevista con MTV, compartida rápidamente por sus fanáticos en redes sociales.

“Pero, cuando me diagnosticaron depresión, empecé un proceso no solo interno, sino también externo, y el pelo... era como mirarme en el espejo y no encontrarme, no hallarme. Entonces iba y me cambiaba el color del pelo y me volvía a mirar en el espejo y seguía y seguía. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, se reflejaba mucho en mi pelo y en lo que soy hoy y cómo lo tengo hoy”, añadió la intérprete de “Posta”.

En la misma línea, concluyó: “Aun así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta, para bien, empoderada. Crecí mucho, aprendí muchas cosas y por eso el álbum se llama Un mechón de pelo”.

Durante dicha entrevista, también aseguró que el proceso de este disco fue diferente al de sus trabajos anteriores. Se enfocó en las imágenes y videos “para acompañar y contar realmente bien esa historia y cada canción”.

Uno de los videoclips más comentados fue el de “Pa”, donde se mostró a Tini en una sala de espera de un hospital, recreando el momento en que su padre estuvo internado, reviviendo momentos de su infancia y juventud junto a él.

Asimismo, Stoessel destacó: “Una de las mejores cosas que tiene este álbum para mí, a nivel personal, es que pude hablar. Creo que el álbum tiene ese mensaje, el poder hablar. El poder expresarlo me hizo crecer mucho”. En efecto, en este disco abordó una variedad de temas.

En “Ángel”, dedicado a su padre, criticó a Marcelo Tinelli y su “traición” hacia Alejandro Stoessel. También, en “Ni por ti”, recordó su relación con Rodrigo de Paul y el escandaloso triángulo amoroso con Camila Homs.

