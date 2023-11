Teletón 2023 suspende show de ‘drag queens’ por ‘solicitud de grupos sociales’

El show de drag queens que la Teletón 2023 tenía previsto realizar fue cancelado, según se informó mediante un comunicado de prensa publicado en las ‘historias’ de Instagram de la organización.

“El club activo 20-30 internacional de San José organizador de Teletón Costa Rica, comunica que en virtud de las solicitudes recibidas por diferentes grupos de la sociedad costarricense, decidió suspender por esta edición la presentación del grupo show drag Costa Rica que se tenía planificado para el sábado 2 de diciembre a las 2:00 de la madrugada”, afirma el comunicado.

“Teletón es un proyecto que busca incluir a diferentes expresiones culturales y artísticas en tendencia, que permitan generar un show para apoyar esta causa, y que desde hace ya 39 años ha beneficiado la salud de las personas que habitan en Costa Rica, a través del fortalecimiento de infraestructura y la donación de recursos dentro del sistema de salud, donde se han beneficiado, a la fecha, 18 centros hospitalarios”, concluye el informe.

Por su parte, los organizadores del bar restaurante Donde Candi, especializado en drag shows, comunicó en su perfil de Instagram el motivo por el cual fue suspendido el espectáculo, que se transmitiría a las 2 a. m.

“Lastimosamente, la presentación que anunciamos hoy por la mañana de cinco drags en Teletón no se dará. Como resultado de presiones de diversos medios de comunicación hacia la Teletón, entre ellas amenazas de retirar su apoyo si no se cancelaba nuestra participación, no nos presentaremos este año”, afirmaron los colaboradores en su comunicado.

Además, recalcaron que la iniciativa de la presentación requirió de esfuerzo y arduo trabajo por parte de diferentes asistentes en diseño, espacio y coreografía. “Siempre respetando su espacio, su público y su objetivo que es apoyar a la niñez de Costa Rica”, añaden.

“Alentamos al pueblo de Costa Rica si estos son los valores que nos representan como ‘ticos’, ¿dónde ponemos nuestras convicciones propias antes del bienestar de lxs niñxs el cual es el objetivo principal de la Teletón?”, agregaron.

El grupo señaló que sus artistas están muy dolidos, pero más que todo “decepcionados” de la ignorancia al no ver el drag como una expresión artística. En años recientes, este estilo de interpretación nacido en lugares de entretenimiento de la comunidad LGBTQ ha cobrado gran popularidad entre el público general, con reality shows muy difundidos y presentaciones en restaurantes y bares; incluso, se han presentado en las transmisiones de fin de año en televisión nacional.

“Con el objetivo de seguir apoyando a este proyecto con una meta tan noble, pronto estaremos anunciando más información sobre dónde nos presentaremos ese día para recaudar fondos para la Teletón. Sigamos apoyando esta iniciativa, y no dejemos que diferentes grupos manchen la labor tan importante que hace este proyecto. Seguiremos luchando desde nuestra trinchera como siempre lo hemos hecho”, concluyó el comunicado del Equipo de Drags de Costa Rica.

Poco antes de la cancelación por parte de Teletón, la Federación Alianza Evangélica de Costa Rica había protestado en su página de Facebook: “Este evento va en contra de los valores costarricenses y creemos que es un espacio en pro de la niñez donde esa agenda no debe primar. Adjunto pueden ver el documento enviado. Les pedimos unirse en oración para que esta agenda internacional en contra de la familia se detenga”.

Tras la suspensión del drag show, la Teletón ofrece aún presentaciones de Melissa Mora, Guillermo Dávila y Los Chicos, entre otros.

