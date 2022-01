Taxista tico encontró pasaporte de vocalista de The Strokes botado en Malpaís

Cuando el taxista Ranny Rodríguez se disponía a realizar un servicio entre Cabuya y Malpaís, este jueves 20 de enero, se percató que en la carretera había un pasaporte que pertenecía a Julian Casablancas, un completo desconocido para él. Lo primero que hizo fue detener su vehículo, bajarse del carro, levantar el documento y tomarle una foto.

Luego publicó la foto del documento en su perfil de Facebook, por si alguien conocía o podía ayudar a ubicar al dueño.

Lo que nunca imaginó el taxista, de 53 años, era la gran cantidad de personas que conocían al titular del pasaporte. El documento era de Julian Casablancas, vocalista de la afamada banda de rock estadounidense The Strokes, intérprete de éxitos como Last Nite y Reptilia.

El cantante Julian Casablancas, de The Strokes, habría recuperado su pasaporte el mismo jueves 20 de enero. Foto: juliancasablancas.com

“Yo decía ‘ojala lo pueda encontrar’, porque este es un camino muy transitado por extranjeros que alquilan cuadraciclos y es muy común que esto pase. Entonces, lo que hago es publicarlo para que la gente lo comparta para ver si aparece el dueño, porque yo sé que es de gran ayuda para ellos. O sea, estar en otro país y perder el pasaporte lleva mucho costo”, narra el taxista oriundo de Cabuya.

Luego de compartir el documento con su información, don Ranny continuó trabajando como de costumbre, trasladando a una estadounidense que reside en esa zona y que es amiga suya. Él le comentó que se encontró el pasaporte, pues como vio que el hombre de la fotografía era estadounidense, tal vez ella podría ayudar a encontrarlo.

Según relata, a los pocos minutos de haber dejado a su amiga en la casa recibió una llamada de ella, quien le dijo que su esposo (quien es músico) había reconocido a la persona del pasaporte y que era de un famoso cantante estadounidense.

“El esposo de ella era fan de esa banda y ella me contó que él le había dicho que antes iba a los conciertos. Entonces ahí me di cuenta que era un carajo famoso. Después vi que un primo mío compartió la publicación y alguien publicó un link de quién era él y ya pude meterme al link. Vi que sí era de alguien importante, porque se veían fotos de conciertos, de instrumentos musicales y toda la cosa”, cuenta.

El vocalista de The Strokes, Julian Casablancas, tiene 43 años. Foto: juliancasablancas.com

Además, en su publicación, don Ranny compartió su número de celular y comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes.

“Vieras que me han contactado varias personas para decirme que sí lo conocen, que esto y que lo otro. El jueves en la noche algunos conocidos me llamaron y me dijeron que si yo entregaba el pasaporte, ojalá se lo entregara directamente al dueño, porque eso se prestaba para mucho y luego me podía ver afectado porque él es muy famoso”, dice.

Don Ranny comentó que, estando al tanto de la personalidad a la que pertenecía el documento, coordinó con su amiga “gringa” y le entregó el pasaporte. Ella se habría encargado de contactar al artista por medio del mánager y este mismo jueves, 20 de enero, ella le entregó el documento al cantante.

“Hoy (viernes 21), a primera hora, yo hablé con mi amiga para ver si pasaron a recoger el pasaporte y me dijo que sí, que en la noche lo habían pasado a recoger... Yo no tuve el honor de conocerlo”, detalla.

El experimentado taxista asegura que ver personalidades reconocidas por esa zona es muy frecuente, por lo que no le sorprendió que fuera de un cantante reconocido.

Incluso, don Ranny no es consciente si en su taxi rojo ha trasladado a algún famoso. Es que según él “andan así, de a callado”, para pasar desapercibidos.

Julian Casablancas perdió su pasaporte en Santa Teresa jajaja, pobre pero a la vez que épico habérselo encontrado 😂 pic.twitter.com/WGlYlyi7Xo — ✨Nikky✨ (@nikkyrouge) January 21, 2022

“Andan escondidos, entonces uno ni sabe a quién jala, pero sí me he topado con algunos famosos. La vez pasada vi a Leonardo Dicaprio que andaba en un cuadraciclo... Y es que aquí todo mundo llega. Uno se da cuenta por los reporteros, por la prensa, entonces uno lo que hace es andar ahí pelando el ojo para ver si los ve. También hay amigos de uno, de los negocios de aquí, que le dicen que tal persona estuvo aquí e hizo tal cosa”, asegura.

Tras entregar el pasaporte don Ranny borró su publicación de Facebook, pues su amiga estadounidense lo llamó para decirle que de la oficina del artista le habían solicitado eliminar el post por seguridad.