Spice Girls: Mel C reveló que fue agredida sexualmente en una gira

Nadie olvida el éxito y el fenómeno que representaron las Spice Girls. Para 1997, el grupo de chicas ya había conquistado el Reino Unido, estrenaba su propia película titulada Spice World The Movie y se preparaba para su primera gira mundial.

Sin embargo, en medio del éxito, el glamour y el reconocimiento del público, una de las integrantes de la banda, Melanie “Mel C” Chisholm, vivía uno de los momentos más dramáticos de su vida.

Mel C gozó de una fama inigualable en los años 90 al ser parte de las Spice Girls. Foto: GDA

Así lo reveló la cantante tras publicar su libro autobiográfico, llamado Who I Am, donde cuenta que, mientras se encontraba en Estambul, Turquía, en el lanzamiento de la primera gran gira del grupo, fue agredida sexualmente por un masajista en el spa del hotel en el que se hospedaba junto a sus compañeras.

A propósito de las repercusiones que despertó el libro en su día de lanzamiento, Mel C fue entrevistada en el podcast How to Fail de Elizabeth Day.

Allí recordó el trágico episodio. “Nunca antes habíamos hecho un concierto de larga duración, así que obviamente habíamos ensayado durante semanas, habíamos enfrentado interminables pruebas de vestuario, maquillaje, cabello... Todo estaba conduciendo a la cima de todo lo que siempre quise hacer”, contó.

Para enfrentar el gran desafío y aplacar un poco sus nervios, decidió que sería bueno tomar una sesión de masajes en la víspera del primer recital en la ciudad turca. “Y lo que me pasó a mí, lo enterré de inmediato, porque había otras cosas en las que concentrarme. No quería armar un escándalo, pero tampoco tenía tiempo para lidiar con eso”, rememoró.

Unos 25 años después, decidió comenzar a escribir sus memorias y fue en ese momento en el que sintió por primera vez que “finalmente” podía abordarlo.

Las Spice Girls se juntaron en junio del 2019. Foto: Instagram Victoria Beckham. (Instagram Victoria Beckham.)

Mel B de las Spice Girls sufre lesión en la mano

“La imagen apareció en un sueño, o me desperté y estaba en mi mente”, explicó. “Hasta ese momento, yo no había pensado en incluirlo en el libro. Después, claro, tuve que decidir si realmente quería revelar ese hecho. Y llegué a la conclusión de que es muy importante para mí decirlo para lidiar con eso y terminar de procesarlo”, indicó.

La cantante contó que, por el trauma, enterró la experiencia por muchos años y que hasta ahora encontró la fuerza para contarlo en altavoz.

Mel, además, reveló que el trajín que implicó sus años junto a Geri Halliwell, Victoria Beckham y Emma Bunton sobre los escenarios afectó profundamente su salud. “Estuve bastante mal durante varios años”, aseguró.

“Cuando miro hacia atrás, no sé cómo mi físico pudo soportarlo. Si considerás lo poco que viví y cuánto ejercicio estaba haciendo, sumado a una rutina brutal y con horarios imposibles, es increíble”, contó. En efecto, la cantante fue diagnosticada con depresión clínica, anorexia, bulimia, ansiedad severa y agorafobia.