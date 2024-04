Soy Natasha luego del robo de su laptop: ‘No es que en Costa Rica asaltan, en todos lados asaltan’

La creadora de contenido mexicana, Hola, soy Natasha, quien ha estado de visita en Costa Rica en las últimas semanas, narró con dolor que fue víctima de un robo mientras iba de camino a Jacó. La tiktoker contó en sus redes sociales que en el bus en el que viajaba le sustrajeron una mochila que contenía su computadora portátil, con la que trabaja y viaja por el mundo.

El robo ocurrió el domingo 31 de marzo. “Neta que pinche puta madre. ¡Mi laptop y todas las cosas que uso para trabajar... qué increíble...!”, dijo la mexicana, visiblemente molesta, en el video en el que dio cuenta del robo.

Sin embargo, según las palabras de Natasha, el drama de la computadora ya tuvo su final. Ella, dado que la máquina es su herramienta de trabajo, tuvo que comprar una nueva que le costó $3.200.

“Vivir viajando suena muy bonito, pero estas cosas pasan. No es que ‘en Costa Rica asalten’, en todos lados asaltan: en Europa, en Australia, en cualquier lugar. Uno tiene que estar listo para resolver estos problemas”, afirmó Natasha en un nuevo video que también publicó el domingo por la noche.

LEA MÁS: Influencer mexicana Hola, soy Natasha sufre robo en Costa Rica

La mexicana explicó que en la mochila que le robaron también iba un cargador inalámbrico que para ella y su pareja, quien la acompaña en la travesía por Costa Rica, era “su mejor amigo”. Además, también le sustrajeron un bolso con maquillaje que recién había comprado en la famosa tienda Sephora.

Pese al mal momento que vivió, Natasha comentó que haber estado en Jacó y ver los paisajes le apaciguaron el “enojo de dragón” que sentía.

La influencer fue a recoger la nueva computadora a San José, una amiga que la invitó a pasear en Jacó fue quien la ayudó. Natasha aprovechó su video para pedirles a sus seguidores que siguieran viendo su contenido y que no se saltaran los anuncios comerciales, ya que con eso ella genera ganancias.

Comentó también que está muy agradecida con su trabajo y su esfuerzo, ya que gracias a eso pudo comprar una nueva máquina, algo que no es sencillo para todos.

“La verdad es que en todos lados roban. Al final de cuentas, Costa Rica es un lugar súper chido y ya pasó el drama de la laptop”, finalizó Natasha.

Natasha Puente, de 36 años, es hija de una costarricense originaria de Limón; sin embargo, había visitado el país pocas veces, la última fue cuando aún era adolescente.

En una entrevista con La Nación, realizada días atrás, la tiktoker habló de la ilusión que le daba estar en suelo tico.

“Yo me acuerdo que mi mamá me decía: ‘Qué ganas de estar en Limón y comerme un plantintá’. Ahora lo probé y no sé qué es eso, pero de aquí soy, por Dios. ¡Qué cosa tan deliciosa! Ni siquiera sabía que se podía hacer algo así con plátano”, declaró.

LEA MÁS: Mexicana ‘Hola, soy Natasha’ se deleita con el chiliguaro, plantintá y el trato de la gente en Costa Rica