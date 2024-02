Sheynnis Palacios: ‘Costa Rica es el mejor viaje que he tenido’

Sheynnis Palacios no oculta su amor por Costa Rica. Para la Miss Universo, este país es muy especial, no solo por ser un territorio vecino de Nicaragua, su tierra natal, sino también porque aquí residen muchos de sus compatriotas y una parte de su familia.

La joven, de 24 años, llegó este lunes 26 de febrero a Costa Rica. Su visita fue fugaz, ya que llegó para presentar el martes 26, en una conferencia de prensa realizada en Pavas, al nuevo dueño de la franquicia de Miss Universo en el país, el empresario Carlos Valenciano Kamer.

Durante la conferencia, la reina de belleza habló sobre lo mucho que ha disfrutado las pocas horas que ha pasado en el país, destacando que es el mejor viaje que ha tenido durante su reinado. En Costa Rica, según sus propias palabras, ha revivido recuerdos de su infancia.

La Miss Universo, Sheynniss Palacios, visitó Costa Rica para presentar a los nuevos dueños de la franquicia. (Rafael Pacheco Granados)

“El día de ayer me dieron el regalo más hermoso, me dieron tortillas con queso y eso valió oro; me hizo recordar a mi mamita cuando me daba tortillas en el desayuno, en el almuerzo o cena. Puedo decirte que Costa Rica me ha hecho sentir en mi hogar y estoy inmensamente agradecida por el recibimiento, el amor que me han brindado”, dice.

Esta es la primera vez que una Miss Universo en ejercicio visita Costa Rica, y afirma que espera que sea la primera de muchas visitas, pues asegura que la gente la “ha hecho sentir muy contenta, muy feliz. El calor centroamericano se siente y brilla con luz propia”.

“Costa Rica va de número uno en los países que he visitado, porque me han hecho sentir muy feliz y eso que todavía me faltan más países, pero yo le dije a mi manager: ‘yo creo que Costa Rica va a ser el mejor viaje que he tenido’”, añade.

Un mensaje para Nicaragua

La embajadora del certamen de belleza, considerado el más importante a nivel mundial, confiesa que no se cansará de gritarle al mundo que este es un triunfo para todo Nicaragua.

“Los admiro porque somos un pueblo trabajador, luchador, resiliente. Gracias a que ustedes crean en mí, estoy aquí siendo vocera de mi país, pusimos en el mapa mundial a nuestra bella Centroamérica y Nicaragua está ahí. Yo les digo a los nicaragüenses que sigan luchando por sus sueños, visionándose en lo más alto, que no existe nada más hermoso que cuando ves al pasado y te das cuenta que lo recorrido ha valido la pena, porque has crecido”, comenta.

Finalmente, la reina reconoció que está viviendo un sueño, que le ha cambiado la vida a ella y a su familia.