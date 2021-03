Stone asegura que pese a haberse convertido en una estrella de cine por su papel en Bajos Instintos nunca ha dejado de batallar por ser vista y escuchada. Es normal que se ignoren sus peticiones de elegir a sus estrellas de reparto pese a que lo estipula en los contratos. Pero las humillaciones fueron aún más allá: “Como aquel cineasta que no me dirigía porque no quise sentarme en sus piernas para recibir indicaciones. Este candidato para ser víctima del movimiento #MeToo me llamó al set todos los días durante semanas y me hacía pasar por todo el proceso -peluquería, maquillaje y vestuario- y luego no filmaba escenas conmigo porque me negué a sentarme en sus piernas. Era una superproducción millonaria de la que yo era la estrella y los ejecutivos del estudio no hicieron ni dijeron nada”, narra. Otro productor le dijo en una reunión que ella era la opción número 13 para un papel y que solo estaba ahí porque las otras 12 ya habían dicho que no. A partir de ahí, empezó a llamarla Karen en lugar de su nombre durante todo el rodaje.