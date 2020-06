“Mi madre lo vio todo. Yo estaba inconsciente y ella me golpeó en la cara hasta que recuperé el sentido. Estaba en un estado tan eufórico que no lo puedo explicar. Lo veía todo muy brillante. Ella me metió en el auto y me llevó al hospital (en Beverly Hills). El electrocardiograma mostró que todavía quedaba energía eléctrica en mi cuerpo. Fue una locura", contó.