Sharon Segura sobre las redes sociales: ‘Es pura ficción, no es real’

Sharon Segura, reconocida por sus facetas como empresaria, modelo e influencer, compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales, donde destacó que el contenido en estas plataformas solo muestra instantes de las vidas de las personas, por lo que no es saludable compararse con ellos.

A través de un video, la influencer describió que tiene un matrimonio perfecto y que su apariencia siempre es impecable, estrenando ropa nueva a diario. Sin embargo, inmediatamente después, admitió que esta “vida perfecta” era una farsa.

Su propósito era señalar que las personas suelen compararse con individuos “exitosos” en el mundo digital, creyendo que el dinero y la fama son importantes, cuando en realidad estos escenarios son “pura ficción”.

Vestida en pijamas y sin maquillaje, Segura cambió el tono del video. Desde su experiencia personal, compartió que tiene sus propias dudas y temores. También reveló tener problemas en su relación amorosa como cualquier otra pareja, así como su lucha con la falta de compromiso hacia la comida y la disciplina deportiva.

“No me hago más joven, mi cuerpo está cambiando. A pesar de que soy más segura, también tengo más complejos (...). El éxito no se mide por lo material, el dinero, ni por quienes nos aplaudan. Si no por lo felices que somos con lo mucho o poco que tengamos”, finalizó Segura.

