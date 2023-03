Shakira y Bizarrap asistirán a programa de Jimmy Fallon, ¿cuándo y dónde verlo?

La BZRP Music Session #53 del artista argentino Bizarrap y Shakira se convirtió en todo un éxito. A pocas horas de su estreno, el tema superó las 100 millones de reproducciones y se convirtió en líder del top global de Spotify en su primer día. En medio de su flamante éxito, la cantante colombiana y el productor asistirán al programa televisivo de Jimmy Fallon. A continuación, le contamos cuándo será y dónde se podrá ver.

El programa de Fallon, The Tonight Show, que se transmite por NBC, recibirá a la dupla latina el 10 de marzo a las 11:35 p. m. A pesar de que en el país no existe un acceso al canal en el que se emitirá, el presentador suele compartir fragmentos de los momentos icónicos de las entrevistas y actuaciones en su canal de YouTube, poco tiempo después de su emisión.

La misma noche el presentador también recibirá a la actriz estadounidense Lucy Liu y el actor británico-nigeriano Damson Idris.

Gerard Piqué y Clara Chía hacen gesto ‘obsceno’ a reportero que los seguía

Desafío de baile en TikTok Copiado!

Esta no es la primera vez que Shakira visita el set de Fallon, pues asistió en mayo del 2022, donde desafió al conductor a competir con bailes de TikTok. Anteriormente, estuvo ocho años atrás.

No obstante este sí será el debut de Bizarrap, aunque no se trata del primer argentino que se sienta cara a cara con Fallon. Ya que Nicki Nicole fue la primera en tener esta experiencia en abril del 2021, cuando asistió a la NBC y presentó sus dos éxitos Wapo traketero y No toque mi naik.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.