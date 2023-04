Shakira responde a Gerard Piqué: ‘Orgullosa de ser latinoamericana’

Shakira empieza una nueva en Miami y no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para celebrar que se encuentra en tierras más amables para ella que Barcelona, lugar que la acogió cerca de una década, pero en donde vivió sus días más oscuros después de la mediática separación del exfutbolista, Gerard Piqué.

La barranquillera, que voló en la mañana con rumbo a Estados Unidos, escribió un mensaje en su red social que se puede interpretar de varias maneras.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, publicó la intérprete de Monotonía y acompañó el mensaje con 29 banderas, que representan a las naciones latinoamericanas.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Aunque este mensaje puede ser una referencia a que ahora se encuentra en Miami, punto de encuentro para comunidades que llegan a Estados Unidos provenientes de esta latitud, parece más una respuesta a su expareja, Piqué, quien en una entrevista enfatizó en el origen de la colombiana, de forma que muchos consideraron despectiva.

Esto sucedió en una charla que mantuvo con su compañero en la King’s League, el streamer Gerard Romero. En la distendida conversación, Piqué aprovechó para hablar durante casi una hora sobre distintos aspectos de su vida y mencionó de forma indirecta a Shakira.

“Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles...”, dijo Piqué.

“No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”, añadió. Por el momento parece que la novela de su ruptura continúa, pero es posible que con la distancia entre ambos la tensión entre Shakira y Piqué disminuya progresivamente.

Podría haber dicho mi ex pareja y ya está... Pq tiene que decir mi pareja latinoamericana, esa connotación sobraba, habla despectivamente de la madre de sus hijos, es que es bastante feo. Que tristeza como pudo Shakira estar tantos años con este chico.... pic.twitter.com/N3jGieSiyS — cookie (@vetelgeus) April 1, 2023

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.