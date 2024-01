Sergio Mayer responde a críticas de Poncho de Nigris en redes

Los exconcursantes del programa La casa de los famosos del 2023, Sergio Mayer de 57 años y Poncho de Nigris de 47, compararon sus aspectos físicos e intercambiaron comentarios en TikTok respecto a la complexión de cada uno.

La relación de amistad entre ellos siempre es peculiar y estuvo en medio de la polémica en más de una ocasión, pero recientemente porque la ganadora del programa mexicano, Wendy Guevara, reveló que Poncho le aconsejó no firmarle nada a Mayer, por lo que este último lo tomó de manera negativa.

No obstante, Poncho, en una reciente transmisión en vivo, admitió desconocer las actividades de Mayer ni el origen de los fondos para su vivienda, sugiriendo que quizás por ello se unió a una conocida plataforma de contenido para adultos.

A través de TikTok, Sergio Mayer le respondió a Poncho de Nigris, quien en tono de broma criticó su físico, diciendo que se descuidó, a lo que Mayer respondió con sarcasmo alardeando su abdomen.

“Yo tengo 10 años más que él, definitivamente no es lo mismo, pero ahí estamos, a mí no me da vergüenza decir mi edad”, afirmó Mayer.

“Que cada quién decida, no es una competencia, no se trata de competir, a Poncho le gusta ese tipo de polémica, por eso se lo mandé, en un plan de broma, rosa y todo”, agregó.

Poncho, cuyo nombre auténtico es Alfonso De Nigris Guajardo, reconoció que Mayer tiene una buena figura, aunque la menospreció al mencionar su estatura.

“Tiene muy buen físico, pero es bajo, está muy chiquito; ya ves los enanitos, están todos fuertes”, sostuvo Poncho.

Sergio Mayer es un reconocido actor, productor y político mexicano. Saltó a la fama en la década de 1990 como miembro del grupo musical Garibaldi. Posteriormente, incursionó en la actuación en cine, teatro y televisión, participando en diversas producciones tanto en México como en el extranjero. Además de su carrera en el mundo del espectáculo, Mayer también incursionó en la política, siendo elegido diputado federal en México en las elecciones del 2018 por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Por su parte, Poncho es un reconocido actor, comediante y conductor de televisión mexicano. Es conocido por su participación en diversos programas de entretenimiento y reality shows en la televisión mexicana, así como por su presencia en redes sociales, donde comparte contenido humorístico y de estilo de vida.

Sergio Mayer y Poncho De Nigris confrontaron sus físicos a pesar de una brecha generacional de 10 años.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.