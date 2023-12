Sean Combs es acusado de nuevo por agresión sexual, esta vez en contra de una joven de 17 años

El rapero y magnate de la música Sean Combs, mejor conocido como Diddy, volvió a ser el blanco de una acusación por abuso sexual. En tan solo tres semanas, esta sería la cuarta demanda en contra del artista, confirmaron medios internacionales como Page Six, The New York Times y Rolling Stone.

