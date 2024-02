Sasha Montenegro, la ‘bella de noche’ que sedujo al cine, falleció a los 78 años

Falleció Sasha Montenegro, la popular actriz que en los años 70 impuso el cine de “ficheras” con humor y erotismo. La noticia se dio a conocer la noche de este 14 de febrero en México.

Sasha Montenegro inició su carrera artística a los 23 años de edad.

Nabila López Portillo, hija de Montenegro, informó a través de las redes sociales que su madre sufrió un derrame cerebral.

Aleksandra Aćimović Popović, nombre real de la actriz, nación en Bari, Italia, el 20 de enero de 1946, lugar al que sus padres, Zivojin Aćimović y Silvia Popović, emigraron desde Yugoslavia.

En 1969, durante un viaje vacacional a México, Montenegro fue abordada por Blanca Estela Limón, quien, posteriormente, se convertiría en su representante, ofreciéndole un papel en la película Un sueño de amor (1972). Así, a los 23 años de edad, dio inicio a su carrera artística, adoptando el nombre artístico de Sasha Montenegro.

A lo largo de su carrera, Montenegro participó en más de 70 películas, entre las que destacan títulos como Santo vs. la magia negra (1973), Fe, Esperanza y Caridad (1974), Bellas de noche (1975), La vida difícil de una mujer fácil (1977), ¡Oye Salomé! (1978), Muñecas de medianoche (1979), Las cariñosas (1979), Blanca Nieves y... sus 7 amantes (1980), La pulquería (1981), Pedro Navaja (1984), El diablo, el santo y el tonto (1987), Una de zombis (2003) y The End of Silence (2006).

Bellas de noche, también conocida como Las ficheras, lanzó un género popular (y denostado por la crítica), con evidente erotismo, algo de suspenso, algo de humor. Múltiples figuras del espectáculo mexicano se inspiraron en la exuberante figura de Montenegro, su maquillaje y sus vestuarios, así como sus apasionadas interpretaciones.

La familia de la actriz pertenecía a la aristocracia del país Montenegro. En su infancia, la familia se trasladó a Argentina, donde su padre falleció poco después de establecerse. Su madre contrajo matrimonio nuevamente con un empresario argentino, y fue en la provincia de Mendoza donde Sasha realizó sus estudios de ballet y periodismo.

Durante una entrevista en 1982 con el periodista Ricardo Rocha, Montenegro compartió sus reflexiones sobre su carrera como actriz. Reconoció que rara vez veía sus propias películas, ya que no sentía satisfacción al hacerlo. Reflexionó sobre la calidad de dichas películas, cuestionando su valía artística, pero reconociendo su éxito comercial. A pesar de esto, admitió que le incomodaba verlas, pues sentía que contribuían a una imagen negativa de ella misma, asociada con personajes de personas con discapacidad mental o en situaciones de pobreza. Expresó su deseo de una mayor diversidad de opciones en el cine nacional en ese momento.

A pesar de su imagen seductora en pantalla, Montenegro era una mujer muy formal fuera de los escenarios. En una entrevista previa con el periodista Gustavo Adolfo Infante, aseguró tener solo tres relaciones sentimentales que no prosperaron debido a la inseguridad de sus parejas al estar con una artista, hasta que llegó a su vida José López Portillo, expresidente de México (1976-1982).

La pareja se conoció en España en 1984, mientras Montenegro estaba de gira con la obra Nunca en domingo. Durante un descanso de la temporada, Montenegro decidió visitar Sevilla sola, donde coincidió con López Portillo. Él la invitó a comer y durante la semana que Montenegro estuvo en la ciudad, salieron en varias ocasiones. A pesar de no ser un hombre de gran apariencia física, Montenegro lo describió como encantador y culto, lo cual fue lo que la conquistó.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.