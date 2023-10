Ryan Reynolds admite lucha diaria por su salud mental

El actor canadiense Ryan Reynolds habló en una entrevista con Page Six sobre sus problemas de salud mental y admitió que a veces se siente “fuera de control” y que no siempre está bien, aún cuando en público se podría percibir lo contrario.

“Por supuesto, tengo mis pequeños rituales y ese tipo de cosas que me ayudan a mantener los pies sobre la tierra y a evitar que mi mente se descontrole (...) A veces se me da muy bien, otras no”, señaló el canadiense.

Ryan Reynolds también admitió hace un tiempo que ha padecido toda su vida de ansiedad intensa.

Ryan aseguró que cuando tiene momentos en los que se siente fuera de control, medita y toma su tiempo para recuperarse ya que es consciente de las consecuencias que pueden desencadenar este tipo de sentimientos y prefiere controlarlas.

“En realidad, he tenido ansiedad toda mi vida. Siento que tengo dos partes en mi personalidad, una es la que toma el control cuando eso ocurre“, expresó el canadiense en una entrevista que brindó en 2022 a CBS Sunday Mornings.

Reynolds también admitió que la imagen pública que todos ven no se compara en nada con su verdadera personalidad, por lo que cuando está solo desea ser como lo es cuando está rodeado de personas.

Ryan Reynolds admite que su imagen pública es totalmente diferente a su personalidad.

“Cuando salía en el programa de David Letterman, me ponía nervioso. Pero recuerdo que estaba detrás de escena antes de que se abriera el telón y pensaba: ‘Me voy a morir. Me voy a morir aquí, literalmente. Se va a abrir el telón y voy a ser una sinfonía de vómitos’, algo horrible va a ocurrir“, recordó.

“Pero en cuanto se abría el telón, y esto también me pasa mucho en mi trabajo, es como si un hombrecito tomara el control y dijera: ‘Yo me encargo. Eres genial’. Siento que mi ritmo cardíaco baja, y mi respiración se calma, y salgo y soy una persona diferente. Y salgo de la entrevista diciendo: ‘Dios, me encantaría ser ese tipo’”, añadió.

Hace unos días, Ryan y su esposa, la actriz Blake Lively, estuvieron envueltos en una polémica tras un altercado con un fotógrafo cuando caminaban por las calles de Nueva York. Las celebridades se molestaron y tuvieron una fuerte discusión con el paparazzi.

Sin embargo, el actor afirma que está progresando en lo que respecta a sus impulsos y a su lucha por su salud mental, ya que intenta controlarse.

El 9 de octubre, la estrella fue homenajeada en Nueva York en la 11ª Gala Anual Revels & Revelations de Bring Change to Mind, una organización sin ánimo de lucro centrada en la salud mental, cofundada por la actriz Glenn Close.

Reynolds aceptó el Premio Robin Williams al Legado de la Risa, que le entregaron los hijos del fallecido cómico, Zak y Zelda Williams. En su discurso, el actor agradeció a Glenn Close, con quien trabajó en la película para televisión de 1995 Serving in Silence: La historia de Margarethe Cammermeyer. “Aprendí más viendo a Glenn durante dos meses que en toda una década de escuela”, bromeó sobre el talento de su colega.