Robert Trujillo, de Metallica, vacacionó en Costa Rica junto a su esposa

Robert Trujillo, el bajista de Metallica, disfrutó de una breve estancia en Costa Rica. El músico vino acompañado de su esposa, Chloe Trujillo.

Según confirmó el departamento de prensa de la Dirección de Migración y Extranjería, la pareja ingresó al país el sábado 13 de abril y partió cuatro días después, el miércoles 17 de abril.

Aunque no detallaron la zona que visitaron, Chloe sí compartió una fotografía de ambos en una de las playas ticas. A través de una publicación en su perfil de Instagram, los seguidores aprovecharon para dejarles mensajes de cariño y muchos “pura vida”.

El último concierto de Metallica en Costa Rica se efectuó en noviembre de 2016. Fue una noche de música pesada y constante interacción con el público, en la que los músicos interpretaron sus clásicos One, Master of Puppets, Fade to Black y Seek and Destroy.