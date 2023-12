Reina Letizia de España envuelta en un escándalo: su excuñado dice que tuvo una relación con ella

La familia real española despertó este martes 5 de diciembre con un fuerte escándalo. El empresario Jaime del Burgo, quien estuvo casado con la hermana de la reina Letizia, afirmó que él y la monarca mantuvieron una relación sentimental hace varios años.

En su cuenta de X (antes Twitter), Del Burgo afirmó que fue pareja de la ahora reina antes de que ella se casara con Felipe, que en ese entonces era el príncipe español y heredero al trono. El empresario, de 53 años y quien vive en Reino Unido, dio estas declaraciones como parte de su participación en un libro sobre la familia real de España.

Letizia Ortiz se casó con Felipe de Borbón en el 2004. En el 2014 fue coronada como reina cuando su esposo asumió el trono de España. (CHRIS J RATCLIFFE)

Pero no todo quedó ahí, el hombre publicó una fotografía de Letizia en la que se le ve embarazada. Esta imagen, según declaró Del Burgo, se la envió Letizia a él cuando mantenían una relación, incluso mientras la reina ya estaba casada con Felipe.

Dicho selfie, informó el Daily Mail, fue tomado por la propia reina como evidencia de “su amor” por él. En la fotografía, según lo publicado por Del Burgo, la reina le dice que lleva puesto un chal que le pertenece a él para sentirlo más cerca.

La misma publicación dice que Del Burgo y Letizia se vieron la noche anterior a la boda de ella con el futuro rey. “Cuando nos conocimos, ella me tomó de la mano y me preguntó por qué nunca le había pedido que se casara conmigo. Obviamente no respondí. La animé lo mejor que pude. Lo último que me dijo antes de despedirnos en ese restaurante fue un pedido: ‘Nunca me dejes’”, alegó Del Burgo.

Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de la familia real española al respecto de este tema.