Reina Isabel II sabía que su esposo salía con otras mujeres, pero lo permitió ‘por amor’

La reina Isabel II siempre supo que su esposo, Felipe de Edimburgo, se veía en secreto con otras mujeres; sin embargo, para la fallecida monarca eso nunca fue un problema porque sabía que la vida como consorte no era nada fácil. Por ello, decidió “darle permiso” y todo por amor a él.

De acuerdo con historiadora Tessa Dunlop, el matrimonio de Isabel II y Felipe fue, verdaderamente, duradero y amoroso. Ella es autora del libro Elizabeth and Philip: A Story of Young Love, Marriage and Monarchy.

“La monogamia no tenía la moneda alta que tiene en el mundo de hoy”, comentó la escritora a Daily Mail. “Lo fuera o no, la Reina y él claramente tenían un matrimonio amoroso y duradero y una sociedad en la que ella se apoyó y él se apoyó. Ambos dependían el uno del otro”.

A Felipe de Edimburgo, fallecido el 9 de abril del 2021 en el castillo de Windsor, se le relacionó con varias mujeres, pero la más importante pudo ser Penny Knatchbull, considerada como su “confidente más cercana”.

La mujer, incluso, fue una de las 30 asistentes al funeral del príncipe consorte. “(Isabel) le dio un poco de holgura al duque de Edimburgo”, aseguró Dunlop.

El Duque de Edimburgo, por amor a la joven Isabel, renunció al trono griego y danés para poder casarse y convertirse en príncipe consorte de la que sería reina del Reino Unido. Esto ocurrió en 1947 e Isabel subió al trono en 1952.

“Creo que la Reina entendió la necesidad de libertad de Felipe. Le estaba pidiendo mucho a un macho alfa que se colocara detrás de ella y la apoyara. Para renunciar a su nombre. Renunciar a su hogar”.

