RBD: Poncho Herrera y la polémica que lo rodea tras negarse a dar conciertos

Los fans de RBD no perdonan la ausencia de Poncho Herrera en Soy Rebelde 2023, la gira con la que la banda volverá a los escenarios, luego de más de 14 años, pues desde que se dio a conocer que sería el gran ausente le llovieron cientos de críticas, por ello, ahora que el actor hizo una publicación alusiva a la amistad y a la traición, sus seguidores sugieren que se trata de una indirecta a las y los integrantes de la agrupación, pero le expresaron que el único “traicionero” era él.

A lo largo de su carrera como actor, Alfonso Herrera se allanó un camino de éxito, pues en los últimos años formó parte de cintas nacionales de gran relevancia, así como también debutó en la pantalla chica internacional con El exorcista y, más recientemente, Ozark, serie por la cual fue nominado a un Imagen Award, galardón que honra y reconoce el trabajo latino en producciones de Hollywood.

En el 2023 estrenará Rebel moon, una película dirigida por el cineasta estadounindese Zack Snyder, en la que comparte reparto con Anthony Hopkins y Jena Malone.

Sin embargo, en los últimos meses, el actor fue criticado, sobre todo por los fans de RBD, debido a su reticencia de unirse a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Cristopher Uckerman y Christian Chávez en la gira que están por emprender, ya que argumentan que Herrera se siente avergonzado de haber formado parte de un proyecto como lo fue la telenovela Rebelde y la agrupación que se formó derivada de ese proyecto.

¿Pedía una cantidad exagerada de dinero para volver a RBD?

Y aunque, en principio, el actor de 39 años prefirió no emitir ningún juicio ante dichas pronunciaciones, rompió el silencio cuando una revista de circulación nacional publicó que se negó a integrarse al reencuentro de RBD, supuestamente, porque no aceptaron la petición de remunerarlo con $10 millones, situación que Poncho desmintió de forma inmediata.

En esa publicación, compartida en su cuenta de Twitter, Herrera aprovechó para hacer referencia a su paso por RBD, expresando que no negaba lo que había vivido años atrás, pues eso lo había llevado al lugar en el que se encuentra ahora:

“Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones”, aclaró.

'Rencoroso'

Ahora, los fanáticos de la banda incluso tildaron al actor de ser una persona “rencorosa”, luego de que publicara un tuit donde habla de lo difícil que es tener una amistad verdadera, por lo que compartió la siguiente frase: “Los amigos se cuentan en las buenas, para ver cuántas hay… y en las malas para ver cuántos quedan”.

Y aunque, en ningún momento, Poncho mencionó que se tratase de un pensamiento relacionado con sus excompañeros de RBD, en redes sociales aseguran que se trató de una indirecta, pues la publicación tuvo lugar a pocas horas de que la banda mexicana diera a conocer las fechas y ciudades donde se presentarán a finales de año.

De hecho, en vez de apoyar la frase del actor, muchas y muchos fans escribieron que él era quien no había estado en las buenas y malas con RBD, por lo que no entendían porque se quejaba de quien actuaba de esa manera.

Aunque, claro, también hubo quien salió a su defensa, dándole la razón, y especulando que, por lo que se puede ver en las redes sociales de las y los RBD, Dulce María es su única amiga, ya que Poncho solo tiene fotos con ella en su perfil; cabe mencionar que, ambos fueron novios cuando la telenovela Rebelde comenzó a filmarse; sin embargo, la cantante y el actor ya habían vivido un pequeño romance en Clase 402, telenovela del 2002 donde también compartieron reparto.

