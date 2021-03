Las Satan Shoes salieron a la venta días después de que Lil Nas X publicara su último sencillo titulado Montero (Call Me by Your Name), acompañado de un polémico video en el cual el artista representa a un ángel caído del cielo que se encuentra con varias tentaciones en la tierra y termina en el infierno seduciendo al diablo para finalmente matarlo y quedarse como el rey de las tinieblas.