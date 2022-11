¿Qué le pasa a Morgan Freeman en su mano izquierda?

Durante su aparición en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, el afamado actor Morgan Freeman apareció con un guante amarillo en su mano izquierda, el cual generó la curiosidad de los miles de televidentes que presenciaron el momento.

Pero, ¿por qué llevaba un guante el legendario actor?

Los hechos se remontan al domingo 3 de agosto del 2008. Freeman, de 85 años, sufrió un aparatoso accidente automovilístico en Estados Unidos, cuando se dirigía a su casa en Charleston, Mississippi.

Morgan Freeman trató de no mover su mano izquierda durante la inauguración del Mundial de Qatar 2022. (RAUL ARBOLEDA/AFP)

El vehículo Nissan Maxima 1997 que conducía se salió de la carretera y dio varias vueltas para finalmente volcarse. Sin embargo, pese a lo aparatoso del accidente, Freeman quedó consciente.

“Tuvieron que usar cortadoras hidráulicas para sacarlo del vehículo. Estaba lúcido, consciente. Estaba hablando, bromeando con algunos de los rescatistas en un momento dado”, indicaba en aquel momento The Guardian, citando a Clay McFerrin, editor del periódico Charleston Sun Sentinel.

Producto del accidente automovilístico, el ganador del Óscar se lesionó su hombro, codo y mano izquierda, y sufrió daños severos en sus nervios. Desde entonces sufre de fibromialgia “arriba y abajo del brazo”.

En una entrevista con la revista Esquire, en el 2012, Freeman dijo que le duele su brazo “cuando camina, cuando se sienta quieto, cuando se levanta de su sofá y cuando da un paso en falso en un lugar húmedo”.

Morgan Freeman fue la gran sorpresa en inauguración del Mundial de Qatar

“Parece una especie de agonía, aunque nunca lo menciona (...). A pesar de la cirugía para reparar el daño a los nervios, quedó con una mano izquierda inservible. La mayor parte del tiempo se sujeta rígidamente con un guante de compresión para garantizar que la sangre no se acumule allí. Su dolor es una pinza, un disparo helado en un miembro relativamente inútil. No le gusta mostrarlo, pero hay ocasiones en las que no puede evitar perderse en una mueca”, agregó.

Freeman detalló en esa entrevista que su dolor es “insoportable” y que ya no podía manejar, pilotear jets ni navegar como solía hacerlo.

“Fue un aislamiento total. Fue la mejor manera para mí de encontrar tranquilidad, cómo encontré tiempo para leer”, comentó a Esquire.

Freeman fue el hilo conductor de la inauguración del Mundial de Qatar 2022.