¿Qué hizo Christian Nodal con el tatuaje de Belinda que tenía en el pecho?

El famoso tatuaje de los ojos de Belinda, que Christian Nodal se había hecho en su pecho, se transformó en un nuevo diseño. Así lo confirmó el intérprete de Adiós amor.

Aunque Nodal prefirió mantener en privado los motivos por los que terminó su relación amorosa con Belinda, durante una entrevista con el programa Venga la alegría el intérprete confirmó que el famoso tatuaje en honor a su exprometida pasó a convertirse en unas alas. El artista mismo habría diseñado el nuevo tatuaje.

Sobre el tema de los tatuajes, Christian planea poner un estudio relacionado con esa actividad, pues desde niño ese tema le ha fascinado.

Tan pronto concluyó su relación, Christian Nodal comenzó a borrarse los tatuajes de Belinda.

“Yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona; no tengo un punto medio. Los tatuajes me apasionan desde niño”, contó el joven de 23 años, quien recientemente hizo un diseño con la letra A para Adamari López.

Nodal aseguró que puede aportar algo novedoso al negocio de los tatuajes, pues ha ido a varios lugares y también le ha hecho a amigos, por lo que se considera un conocedor de este mundo.

Este es otro de los tatuajes que Nodal se borra de su exprometida, pues el sábado 19 de febrero anterior, durante la presentación del artista en San Carlos, quedó en evidencia que el tatuaje que el cantante tenía a un lado de su oreja derecha y que decía “Beli” había desaparecido. En dicho show, se pudo observar que el cantante cambió su tatuaje por los cuatro símbolos de los palos del naipe (oros, copas, corazones y bastos).

Belinda y Christian Nodal eran novios desde agosto del 2020 y se comprometieron en mayo del 2021. Los cantantes se conocieron cuando ambos eran coaches en el programa de TV Azteca, La voz México.