A 35 años de su estreno, el recuerdo de MacGyver es tan fuerte que en el 2016 se estrenó una nueva versión que intentó tenerlo a Anderson en un episodio para crear una suerte de continuación. “Me acercaron una propuesta cuando comenzaron a pensar la nueva serie pero cuando pedí ver guiones y algunas escenas descubrí que no lo encontré tan atractivo. Y no me volví loco por estar ahí, lo confieso, así que rechacé la invitación. Y una vez que estuvo al aire y pude verlo, me alegré”, reveló. La nueva versión de MacGyver no le hizo gracia a Anderson, quien la acusa de no ser fiel al espíritu del ciclo original.