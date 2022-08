Pupila de Karina Ramos arrasó en certamen internacional de belleza

Recientemente, la modelo costarricense Abigail Méndez Miranda fue coronada en República Dominicana como la nueva Miss Universal Models Look International 2022.

La joven, de 20 años y vecina de Desamparados, se impuso en el certamen de belleza a candidatas de países como Colombia, Ecuador, Bolivia y Puerto Rico.

“Nunca imaginé que me estuvieran pasando estas cosas y la verdad es que me siento muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Sé que aún me falta mucho más por delante, porque no he llegado a la meta, pero sé que en todo este proceso que he llevado he aprendido mucho”, afirmó la modelo.

Abigail Méndez Miranda fue coronada como la nueva Miss Universal Models Look International 2022. (Cortesía Jonathan Méndez)

No obstante, Abi, como le dicen de cariño, no solo consiguió el primer lugar del certamen, sino que también obtuvo el premio a la mejor pasarela, al rostro más hermoso, a la más fotogénica y el puntaje más alto en la entrevista con el jurado calificador.

La veinteañera inició su carrera en el modelaje hace tan solo tres años, cuando se convirtió en una de las pupilas de la ex Miss Costa Rica Karina Ramos, en su academia Imagination. La joven cuenta que fue con Ramos con quien aprendió a desenvolverse en la pasarela y donde surgió su interés en los certámenes de belleza.

“Yo no sabía muy bien cómo era el tema de los certámenes, hasta que estudié en la academia y en el 2021 me dieron la oportunidad de concursar en el Miss Teen San José, concurso que gané”, detalla.

Brenda Muñoz, nueva Miss Grand Costa Rica: ‘Era mi última oportunidad para ser reina’

Abigail Méndez tiene 20 años y estudia Terapia Física. (Cortesía Jonathan Méndez)

Ahora, su mirada está puesta en el Miss Costa Rica, pues le gustaría participar más adelante en este concurso de belleza, el más destacado del país.

Eso sí, la joven estudiante de Terapia Física se lo toma con calma, pues tiene claro que los concursos de belleza conllevan un proceso. Sin embargo, afirma que ha dado pasos firmes hacia sus objetivos y está dispuesta a conseguirlos, por ello, seguirá preparándose para cumplir sus metas.

“Es un esfuerzo muy grande y no todos llegan adonde yo estoy. Eso es lo que me hace sentirme bien, orgullosa. Tengo muchos proyectos a futuro que quiero que vayan creciendo más”, finalizó.