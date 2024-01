Protagonista de ‘Café con aroma de mujer’ relata las difíciles cirugías a las que se sometió por escoliosis

En 1994, la colombiana Margarita Rosa de Francisco, desempeñó el papel protagónico en la telenovela Café con aroma de mujer. Casi tres décadas después, la actriz, ahora con 58 años, vive los estragos de la enfermedad contra la cual batalla.

La actriz detalló en una entrevista reciente, en el programa mexicano Ventaneando, que, a la edad de 16 años fue diagnosticada con escoliosis, una afección degenerativa.

La escoliosis es una condición médica que se caracteriza por una curvatura lateral anormal de la columna vertebral, pudiendo afectar la postura y, en casos graves, la función pulmonar y cardíaca. Su tratamiento varía según la gravedad, desde observación y fisioterapia hasta el uso de corsés o cirugía.

Como consecuencia de ello, se vio obligada a someterse a una intervención quirúrgica que, además de ser compleja, resultó en una restricción significativa de la movilidad de su cuerpo.

“Primero tuvieron que atornillarme la columna, entonces estoy como si me hubiera tragado un palo de escoba; eso me hace sentir como presa en mi propio cuerpo. Es como un camino para aprender a aceptar esa inmovilidad”, expresó durante la entrevista transmitida el 10 de enero.

Para su rehabilitación, debió utilizar un corsé de yeso que abarcaba la totalidad de su torso durante un lapso de nueve meses. Al retirarlo, tuvo que adaptarse a su nueva condición física, dando inicio a un riguroso entrenamiento que contribuyó a su recuperación.

“Empecé otra vez como a construir mi cuerpo y desde ahí como que nunca paré”, manifestó Rosa de Francisco.

Aunque previamente suscitó controversias por su utilización de bótox en su rostro, la actriz optó por dejar ese capítulo atrás, absteniéndose de criticar a aquellas mujeres que optan por procedimientos similares.

“A mí me impresiona por lo que veo en TikTok, ver a las mujeres interviniendo tanto sus caras, sus cuerpos para aparecer; en el caso de las mujeres de mi edad, pues más jóvenes. Yo no puedo juzgar a las mujeres que hacen esto porque yo también lo he hecho, a cada mujer le va llegando su momento de desprenderse, de decir ‘que venga lo que venga, no me importa’”, afirmó en ese momento.

Este cambio de perspectiva la ha llevado a experimentar compasión por la Margarita del pasado, quien se veía consumida por la ansiedad ante los resultados de su trabajo. Este discernimiento ha emergido con la llegada de la madurez, confesando en otra entrevista que, siendo una mujer de su edad con sus inseguridades y confusiones, ya no alberga ambiciones respecto a nada.

