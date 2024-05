Promesas del cine: Actores jóvenes que están conquistando Hollywood

En Hollywood todo está siempre en proceso de cambio y transformación. El crecimiento del streaming y la obligación de los viejos estudios de cine y TV de acomodarse a un mercado atomizado, global y cada vez más impredecible empujan un nuevo paradigma que todavía no termina de formarse. Claro que, más allá de la metamorfosis en marcha, algunas cosas permanecen.

Entre ellas, una de las más importantes es la búsqueda de nuevos talentos que puedan integrarse a la industria audiovisual para mantenerla vigente y en movimiento. Con el fantasma de los intérpretes creados por inteligencia artificial al acecho, un grupo de nuevos artistas de carne y hueso ya está listo para dar la batalla.

Reneé Rapp, 24 años

La carrera de la actriz y cantante comenzó en el colegio. Apasionada del teatro musical, a los 18 años Rapp ganó el premio a mejor actriz en el concurso nacional para estudiantes secundarios. Un año después, consiguió el papel que impulsó su carrera y la puso en el centro de la escena. A los 19 años, fue elegida para interpretar a Regina George, uno de los personajes centrales de la adaptación musical de la popular película Chicas pesadas.

Con guion y producción de Tina Fey, el musical resultó un éxito y le dio al mundo una nueva triple amenaza: Rapp canta, baila y es una comediante natural, como lo demostró en la serie de HBO Max La vida sexual de las universitarias, producida por Mindy Kaling. Este año, Rapp decidió concentrarse en su carrera de cantante y emprenderá una larga gira por Estados Unidos y Europa que comenzó oficialmente el 20 de enero en el programa Saturday Night Live, como la invitada musical de la noche.

Reneé Rapp: La actriz y cantante, conocida por su papel en 'La vida sexual de las universitarias', ganó el premio a mejor actriz en un concurso nacional para estudiantes secundarios a los 18 años y fue elegida para interpretar a Regina George en la adaptación musical de 'Chicas pesadas'. Photo: Jojo Whilden/Paramount © 2023 Paramount Pictures.

Harris Dickinson, 27 años

El joven londinense pensó en unirse a la Marina cuando las posibilidades de conseguir trabajo como actor parecían escasas. Sin embargo, ese futuro cambió de rumbo cuando logró un par de papeles en series de TV. Esas participaciones lo llevaron al cine hasta que protagonizó Beach Rats, filme estrenado en Sundance por el que fue nominado a Mejor Protagonista Masculino en los Independent Spirit en 2018.

A partir de ese momento, Harris combinó sus apariciones en TV y su participación en grandes proyectos de cine comercial –la segunda parte de Maléfica y King’s Man: el origen– con filmes pensados para el circuito de festivales. Así, gracias a su papel en El triángulo de la tristeza, de Ruben Östlund, no solo llegó a Cannes y se llevó el premio central en 2022, sino que también consiguió una nominación como revelación en los premios Bafta que cimentó el interés de Hollywood en él.

En 2023, grabó la serie Asesinato en el fin del mundo e interpretó al hermano menor de Zac Efron y Jeremy Allen White en Garra de hierro. Además, ya terminó de filmar Blitz, la nueva película de Steve McQueen en la que comparte protagonismo con Saoirse Ronan y rueda Babygirl, donde será el joven amante de Nicole Kidman. Y, eso ni siquiera es lo más interesante que se escribió sobre él en los últimos meses: como todo actor británico, Dickinson ya ingresó en la lista de candidatos a interpretar al próximo James Bond.

Cailee Spaeny, 25 años

Durante su adolescencia, la actriz tuvo pequeños papeles en películas de gran presupuesto como Titanes del Pacífico: la insurrección y El vicepresidente: más allá del poder, pero fue su aparición en un par de series de altísimo perfil lo que cimentó su lugar en Hollywood.

Luego de su trabajo en Devs, creada por el realizador Alex Garland, Spaeny logró llamar la atención en la celebrada Mare of Easttown. En la miniserie que encabezó Kate Winslet, la joven actriz encarnaba a la trágica víctima del crimen que ponía en marcha la trama, un papel que en sus manos ganó una dimensión y profundidad que hasta rivalizó con el interés que despertaban las excelentes interpretaciones de Winslet, Evan Peters y Jean Smart.

A ese trabajo le siguió la gran oportunidad de su carrera: ser Priscilla Presley en el filme de Sofia Coppola, que le exigía el desafío de recorrer la adolescencia y la primera adultez de la exesposa de Elvis Presley. En abril, aparecerá en Civil War, la nueva película de Garland, en la que compartirá reparto con Kirsten Dunst y Wagner Moura, y en el esperado nuevo capítulo de la saga Alien: Romulus, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez.

Isabela Merced, 22 años

Comenzó su carrera a los diez años en Broadway cuando formó parte del elenco del musical Evita, que protagonizaba Elena Roger junto a Antonio Banderas. Merced fue la versión de cine con actores de Dora, la exploradora. Antes, participó en el filme Sicario: día del soldado junto a Benicio del Toro; en la comedia Familia al instante, encabezada por Mark Wahlberg, y más recientemente, en la nueva versión de El padre de la novia (HBO Max) y Rosalina (Star+).

Podremos ver a Merced en la película de Marvel Madame Web, junto a Dakota Johnson, Emma Roberts y Sidney Sweeney. Además, recién se anunció su incorporación a la segunda entrega de The Last of Us.

Iris Apatow, 21 años

La hija menor del director Judd Apatow y la actriz Leslie Mann debutó en cine a los cinco años en Ligeramente embarazada, en la que interpretaba a la hija de los personajes. Como intérprete infantil, la joven trabajó en proyectos de su padre como la serie Love (Netflix). Pronto, la joven aparecerá en un par de proyectos en los que su familia no está involucrada: Ballerina Overdrive y una adaptación moderna de la novela de Goethe, Las penas del joven Werther.

Charlee Fraser, 28 años

Reconocida modelo internacional, Fraser debutó como actriz en Con todos menos contigo, la comedia romántica filmada en su Australia natal, protagonizada por Glen Powell y Sidney Sweeney (ya en cines). Fraser forma parte del elenco de Furiosa, de la saga de Mad Max, la cinta de George Miller centrada en el personaje que inició Charlize Theron en Furia en el camino y continuará Anya Taylor-Joy en la nueva película que llegó a salas el 23 de mayo.

