¿Por qué los hijos de Shakira y Piqué no quieren mudarse a Miami?

El 4 de junio del 2022, Shakira y Gerard Piqué decidieron poner fin a semanas de especulación y confirmaron su separación tras más de una década de relación, la cual inició durante el mundial de Sudáfrica 2010 y en la que se convirtieron en padres de Milan y Sasha, por quienes iniciaron una tensa batalla legal.

En medio de esta disputa, donde la colombiana contó con el apoyo de Alejandro Sanz, el exfutbolista del F.C. Barcelona inició una relación con Clara Chía Martí, quien se mantiene en medio de rumores de presunta infidelidad, los cuales crecieron cuando la joven catalana fue captada en el departamento de Piqué mientras aún era pareja de Shakira.

Si bien la intérprete de Monotonía consiguió llegar a un acuerdo con el padre de sus hijos para obtener la potestad de los menores y mudarse con ellos a Miami, este cambio podría complicarse.

¿Milan y Sasha no quiere ir a Miami? Copiado!

Luego de que la expareja logró un acuerdo en los juzgados, todo quedó listo para que la barranquillera se mudara a Miami Beach en Florida, pero, recientemente salió a a luz que a los pequeños no les gusta la idea de abandonar su ciudad natal.

“(Shakira) No lo ha tenido fácil para llevarse a los pequeños”, fue la primicia de En Blau el medio catalán de El nacional donde se repasan temas relacionados con Barcelona. De acuerdo con el portal, el cambio total en sus vidas, no solo por la ruptura, sino por iniciar de cero, no les cayó bien en Milan y Sasha.

“No solo están sufriendo por la separación de sus padres, sino que no les gustó la idea de irse a miles de kilómetros de su vida. Se ven obligados a dejar su colegio, a separarse de sus amigos, decir adiós a la casa donde nacieron y se criaron, su país, sus costumbres, y especialmente a su padre, así como la familia de este”, añadieron.

Otro elemento que disgusta a los pequeños es la separación de sus abuelos, con quienes mantienen una gran relación desde su nacimiento y son muy amables con la cantante colombiana. “Adoran a sus abuelos paternos, con los que tienen una estrecha relación. De hecho, los padres del deportista también intentarán viajar con él a Miami”, revelaron.

¿Cuándo se muda Shakira a Miami? Copiado!

Como se recuerda, tras la separación, Shakira se enfocó en obtener la custodia de sus hijos y abandonar Cataluña, ciudad en la que vivió por más de una década con Piqué y que, evidentemente, le trae recuerdos de su fallida relación, por lo que tiene todo listo para mudarse a Miami.

Dentro de los acuerdos se encuentra que los niños pasen Navidad y Año Nuevo en Barcelona, pero luego de esto, el 7 y 8 de enero, la familia viajará a Estados Unidos a establecerse en la mansión de la cantante en Miami Beach. Incluso, la colombiana ya buscó una niñera para cuidar a los niños mientras salga en las giras .

En apariencia, los hijos de Shakira, Milan y Sasha, no quieren abandonar España para mudarse a Estados Unidos. (Tomada de Twitter)

