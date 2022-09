Paris Hilton pierde su chihuahua y contrata detective y psíquico de mascotas para encontrarla

La modelo y empresaria Paris Hilton está desesperada. Su afamada chihuahua, Diamond Baby, desapareció de su casa el pasado miércoles 14 de setiembre y todavía no la ha podido encontrar.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales la socialité, quien explicó que se encontraba en una sesión de fotos mientras en su casa le ayudaban con una mudanza. En ese lapso de tiempo alguien dejó la puerta abierta y la mascota se habría escapado por allí.

“Esto es increíblemente difícil para mí de publicar, debido a que me he quedado sin palabras. Mi familia y amigos me han estado ayudando a buscar por todas partes en mi vecindario y han ido de puerta y no la he encontrado”, publicó en su cuenta de Instagram Hilton, de 41 años.

Paris Hilton asegura que Diamond Baby es su mejor amiga. (Captura Instagram)

Hilton aseguró que si antes no había publicado que su perrita estaba desaparecida, era porque “la gente podría ser cruel” y que además le preocupa mucho su seguridad.

De acuerdo con la modelo, en este momento está desesperada y por ello ha recurrido a varios métodos para encontrar a su “mejor amiga”.

“Hemos contratado a un detective de mascotas, un susurrador de perros, un psíquico de mascotas y estamos buscando drones para encontrar perros. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para recuperarla. Cualquiera que alguna vez haya amado a una mascota y haya perdido una comprenderá este dolor que estoy sintiendo. Mi corazón está roto. He estado llorando, muy triste y deprimida”, aseguró.

La empresaria añadió que Diamond Baby es “mi todo” y que está dispuesta a pagar una recompensa jugosa sin pedir mayores detalles a quien se la devuelva.

“Verdaderamente es como una hija para mí. Éramos inseparables, ella era mi mejor amiga y siempre ha estado a mi lado. Estoy desesperada y cuanto más tiempo pasa, más lejos me siento de las posibilidades de que yo la recupere”, finalizó.