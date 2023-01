Pamela Anderson acusa a Tim Allen de desnudarse frente a ella en 1991

La actriz y modelo Pamela Anderson no se guardará nada en su nuevo libro autobiográfico Love, Pamela, en el que contará su historia más allá de las noticias y fotografías sobre ella.

De acuerdo con la revista Variety, una de las historias que Anderson revelará, involucra al afamado actor Tim Allen. Al parecer, los hechos ocurrieron en 1991, durante el rodaje de la serie de televisión Home Improvement, cuando ella tenía 23 años y el 37.

Según Variety, que obtuvo en exclusiva un extracto del libro, la celebridad narra en sus memorias lo siguiente: “El primer día de filmación salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo en bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente lo que había debajo, estaba completamente desnudo. Dijo que era justo, porque me había visto desnuda: ‘Ahora estamos a mano’. Me reí incómodamente”.

'Love, Pamela' saldrá a la venta el 31 de enero de este 2023. (pamelaanderson.com)

La revista concluye que, posiblemente, el actor se refería a que Anderson ya había posado para Playboy.

Ante tales afirmaciones, Variety consultó a Allen sobre lo ocurrido ese día y el actor desmintió los hechos.

“No, nunca sucedió. Nunca haría tal cosa”, dijo.

Según la página web de la celebridad, en este libro, que se estrenará el 31 de enero, Anderson intenta mostrar la versión personal de su propia vida, que iría más allá de ser “la portada favorita de Playboy y un emblema del glamour y la sexualidad de Hollywood”.

“¿Qué sucede cuando pierdes el control de tu propia vida y la imagen que crean sobre ti no es de quien realmente eres?”, cuestiona la sinopsis del libro.

En estas memorias, la modelo relata la historia de cuando “superó su profunda la timidez y cayó en las portadas de las revistas, las playas de Malibú, los escenarios de películas, programas de entrevistas, los brazos de las estrellas de rock y en la Mansión Playboy”, época en la que era perseguida por los paparazzis y su imagen era la portada de todas las revistas.

Fue en ese entonces cuando “perdió el control de su propia narrativa, herida por los medios y temerosa de la percepción del público sobre quién era ella... y quién no era”.