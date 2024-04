Niña que venció la leucemia y se ganó el corazón de Costa Rica es hoy una mujer sabia y soñadora

Sofía Escalante Gutiérrez, hoy de 20 años, es una de esas personas que nacen con un brillo especial, que mostró desde que era una niña. Su facilidad de palabra cuando daba entrevistas a los 10 años y hablaba de su enfermedad y de su idea de hacer pulseras para ayudar a otros niños y niñas, presentaba a una persona fuera de lo común.

Sofía Escalante Gutiérrez es una mujer soñadora y con una inmensa gratitud hacia la vida. Ella fue fue presentadora de RG Elementos y Teletón. (Cortesía)

Han pasado nueve años desde que Sofía enfrentó la leucemia, tuvo una recaída y recibió un trasplante de médula de su mamá, Angélica Gutiérrez, que le terminó salvando la vida, esa que hoy vive con un 95% de la normalidad, bromea.

“Digo que mi vida es 95% normal, pegando ya al 100%. Con el otro 5% me refiero a que tengo citas en el hospital cada cierto tiempo. Si voy a la playa, no me puedo asolear tanto; si me enfermo o si me pasa algo, hay más susto.”, comentó Escalante, quien conquistó el corazón de los costarricenses con su elocuencia infantil cuando fue niña símbolo en la Teletón y con sus apariciones en diferentes entrevistas.

Durante su proceso, además de inspirar y motivar, Sofía creó un proyecto de pulseras que empezó con la idea de comprar pañales y fórmulas para donar, pero la iniciativa creció tanto que logró donar cinco monitores de signos vitales para el Hospital Nacional de Niños, donde la atendieron. Además, consiguió que una empresa privada aportara otros cuatro más.

A sus 20, Sofía ha vivido y aprendido más que otras personas de su edad: pasó por ocho meses de internamiento y quimioterapia; luego por un año de aislamiento y escuela en casa cuando la trasplantaron. Entre todo lo que tiene para contar y decir, no se encuentra ni una sola frase de negatividad ni resentimiento.

Sofía mantiene la sonrisa de siempre.

La vida de Sofía Escalante 10 años después del cáncer

En su cuenta de Instagram, Sofía se muestra como una joven que disfruta de viajar y crear contenido, aunque detrás de esto hay mucho más: estamos frente a una mujer que cursa dos carreras y tiene un trabajo a tiempo completo que empezó cuando tenía 18 años.

Antes del trabajo formal, Sofía fue presentadora de RG Elementos y ha dedicado parte de su tiempo a dar charlas motivacionales.

Trabaja como reclutadora en una empresa y estudia Administración de Negocios. En el 2022 recibió la invitación para ser una de las presentadoras de Teletón y, al estar en ese escenario, despertó su anhelo infantil: estudiar periodismo, un deseo que expresaba cuando era niña y la entrevistaban. Entonces, ahora también cursa esa carrera.

“Sabía que quería estudiar periodismo. Antes de conocer el significado de esa palabra, sabía que quería estar en tele. Cuando me enfermé y empecé a tener entrevistas lo reafirmé. Quería estar en el medio. Ahorita, estoy a cuatro cuatrimestres de terminar Administración, que es la carrera que empecé al salir del colegio y que me ha servido mucho”, explica.

La comunicación ha sido la pasión de Sofía Escalante desde que era una niña. Aquí en una entrevista con Édgar Silva. (Cortesía)

Sofía anhela trabajar en el medio, se emociona con solo pensarlo: eso sí, primero quiere terminar sus carreras. Agradece mucho su empleo actual, pues es flexible y le permite estudiar.

Sofía es de palabra rápida y fácil. En medio de su conversación sobresale por su madurez. Siempre ha sido así y sabe que lo que ha afrontado influyó en su forma de ver la vida.

“Mis papás siempre dicen que he sido madura. El hecho de estar enferma y pasar por ese proceso te hacen madurar de golpe. Agradezco más cosas y entiendo más el valor de la vida. Ahí está la base de la madurez. Lo importante es vivir el día a día y ser agradecido. Esa es mi receta, ser agradecido y valorar”, detalla.

Al hablar de sueños, Sofía menciona uno de los más grandes: ser comunicadora. Expresarse con facilidad es parte de su naturaleza y conforme pasa el tiempo ha aprendido más. Ahora, crea contenido para empresas que la han contactado y para ella misma.

Anhela continuar compartiendo su testimonio para ayudar a las personas que pasen por situaciones parecidas o quienes buscan ser agradecidos y crecer.

“En un futuro no sé qué me depare la comunicación. Si se lo hubieras preguntado a la niña, te hubiera dicho que a los 18 quería estar en televisión. Uno va creciendo y se presentan oportunidades (...). La televisión me llena de adrenalina. Me emociona. En un futuro, no sé a qué plazo, quisiera desenvolverme en esta carrera”, comentó Sofía, amante de la pequeña pantalla, pero también de la prensa escrita y la locución.

Por ahora, convencida de que todo llega a su tiempo, agradece su trabajo en redes sociales.

Entre lo que más disfruta está viajar y pronto irá a Estados Unidos. Es fanática de explorar y conocer nuevas cosas, considera que está en la edad ideal para hacerlo.

“Me gusta siempre que haya oportunidad y que el trabajo lo permita. No es la prioridad en mi vida, pero lo agradezco”, agrega.

-¿Y cuáles son tus prioridades?

–El estudio, el trabajo y, por supuesto, la salud.

Es sencillo percibir las características más evidentes de Sofía. Ella las menciona en sus propias palabras: “Soy una persona que no se puede quedar quedita y a la que le gusta hacer de todo, sobre todo cosas nuevas. Estudio, trabajo, hago contenido, me gusta trabajar. Me encanta ayudar y soñar despierta. Soy demasiado agradecida. Hace nueve años pasó mi diagnóstico, sé que pasó por algo y todo ese algo fue para un propósito”.

En su ajetreada agenda también tiene espacio para el amor. “También tengo novio”, añadió entre risas.

Sofía Escalante enfrentó la leucemia cuando tenía 10 años y tuvo una recaída a los 11. Luego de un trasplante de médula logró recuperarse y hoy agradece por todo lo aprendido durante ese proceso. (Cortesía)

Al ver el pasado y el presente, la entusiasta Sofía Escalante agradece por su vida y por lo que le ha tocado pasar. Cuando era una niña, su papá le preguntó qué quitaría del mundo si tuviera una varita mágica. Él pensó que la respuesta de la pequeña sería “la leucemia”; sin embargo, ella eligió: las guerras y esas “cosas malas de las que no te dejan enseñanzas”.

“De cosas malas, se sacan cosas buenas. Eso fue la leucemia para mí. Fue una prueba difícil que al principio no entendía por qué, luego comprendí el para qué y hoy estoy agradecida de estar aquí y de haber sanado. Esto me hizo crecer. Fue un proceso difícil en el que perdí a muchas personas, entre ellas a mi mejor amiga. Pero aprendí y crecí; hoy no borraría ese capítulo”, afirma.