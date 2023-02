Nicole Roper Díaz abre el corazón en ‘Un café con Coco’, su programa de Instagram

Una noche de desvelo, provocada por los medicamentos que toma para mejorar su estado de salud, fue la que dio pie para que en Coco Roper Díaz naciera la idea de compartir un espacio de refugio y acompañamiento, tanto para ella como para sus miles de seguidores de Instagram.

Café con Coco fue el resultado de un momento en el que ella, la hija de Lynda Díaz, encontrara un lugar seguro en el cual poder hablar de todo un poco; incluso sobre su padecimiento. Ella, tal como lo ha explicado en otras oportunidades, se enfrenta a complejas consecuencias derivadas de una sobreirradiación que le aplicaron cuando luchaba contra un cáncer cervical.

Nicole, la hija de Lynda Díaz, se aferra a la vida y con su testimonio ayuda a las demás

A partir del miércoles 1.° de febrero y una vez por semana Coco, como se le conoce de cariño a la joven, abrirá su corazón en una transmisión en vivo por medio de su perfil de Instagram: @cocoroper3.

“Estaba teniendo una noche bastante dura porque estaba tomando una medicina muy fuerte y uno de los efectos es la pérdida de sueño. Estaba como un búho y como me gusta una bebida caliente por la noche, me hice un café descafeinado y me conecté a un live”, recordó Coco sobre el momento en que nació su espacio.

Para su sorpresa se conectaron muchas personas a la transmisión, la cual comenzó como una charla sencilla. “Se hicieron un café conmigo. Nos reímos mucho, hablamos de un montón de cosas y pensamos que deberíamos de hacerlo todas las semanas”, agregó. Tiempo antes, Coco hacía una actividad similar en sus redes sociales, pero con estudios bíblicos.

Lynda Díaz con su nieta Ellie y su hija Nicole. (Cortesía Nicole Roper)

Coco tiene una historia de resiliencia que contar, pero también quiere escuchar a sus seguidores, entablar a partir de su lucha contra el cáncer un lazo de apoyo para todo aquel quien lo necesite. Esa es una de sus misiones.

“Es una linda manera de volver a conectar con las personas, hablar de cosas que ellos me piden. Es también un espacio para desahogarme porque mi Instagram se ha convertido en un apoyo, en un refugio especial”, explicó Coco.

En el primer episodio Coco estaba conversando con sus seguidores y de pronto su hermana Linda Liz le pidió ingresar a la charla. A partir de ahí comenzaron a hablar de su relación familiar, pero reafirmando que además de hermanas son mejores amigas. El programa, como lo ha sido desde su concepción, fue muy natural, se dio de manera orgánica.

A sus 28 años, esta mujer, esposa y madre ha vivido situaciones muy complicadas debido a su salud, pero ella, más allá de dejarse vencer, ha buscado la manera de sacarle provecho a la situación y de ver la vida siempre desde el lado positivo.

A inicios del año 2020 Nicole Roper recibió la noticia de que padecía cáncer. Desde entonces ha luchado por mejorar su salud y comparte con sus seguidores detalles de su vida. (Cortesía Nicole Roper)

“Todo lo que hago es para ayudar a otras personas. Yo soy bendecida porque vivo cada día los milagros que hacen que esté viva. He pasado por muchas situaciones que a los 28 años no son normales, así que compartir mis momentos de debilidad y hablarlos en un espacio abierto es, además para no sentirme sola, una oportunidad para exponer estos temas en un lugar seguro con otras personas”, afirmó.

A Nicole la rige una máxima en su vida: “Gente bendita, bendice gente”. Esa es la bandera que lleva esta mujer que, en marzo, afrontará un nuevo reto: tendrá una cirugía para atender su situación de salud.

“Este contacto me ayuda montones a aliviarme. Desde siempre, al ser honesta y abrirme, ha surgido ese apoyo que tanto valoro. Ahora que viene mi cirugía y ya muchos me han preguntado cómo les voy a avisar que estoy bien. Esta es mi net (red) de apoyo, que viene de lugares inesperados”, agregó Nicole.

Café con Coco se transmite todos los miércoles a partir de las 8:30 p. m. Como la idea es que sea una conversación entre amigos, se tratarán muchos temas.

La idea de Coco es que si su programa evoluciona, hacer luego un podcast o un canal en YouTube para que las personas puedan escucharlo y verlo en cualquier lugar y momento, pues lo del café es solo una bonita excusa para reunirse.