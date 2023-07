Nathalie Durán, finalista del Miss Costa Rica 2023, renunció al concurso

La joven Nathalie Durán, de 19 años y quien fue elegida como una de las finalistas en el concurso Miss Costa Rica 2023, decidió renunciar a su candidatura debido a compromisos educativos.

Según explicó Gabriela Alfaro, directora de Miss Costa Rica, Durán es una de las candidatas más jóvenes y no había estado anteriormente en ningún concurso. Durante su participación, experimentó problemas de salud, incluyendo una infección que posteriormente derivó en apendicitis.

Estas situaciones de salud llevaron a que la muchacha no pudiera asistir a varios ensayos del certamen. Además, Alfaro confirmó que la herediana no participó en la grabación del opening del reality show de Miss Costa Rica ni en la grabación de un reto.

La joven Nathalie Durán informó a la organización de Miss Costa Rica que el concurso chocaba con sus estudios universitarios. (Arnoldo Robert)

Sin embargo, la renuncia no está relacionada con temas de salud. “Ella me llamó hace dos semanas y me dijo que la universidad le choca con los ensayos que son martes y jueves”, agregó Alfaro. La muchacha es estudiante de medicina.

La directora confirmó que Durán fue invitada a la gala de coronación de Miss Costa Rica 2023.

Noticia en desarrollo.