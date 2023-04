Nancy Dobles está enamorada de su perrito: ‘Benny llegó en un buen momento’

De un buen tiempo para acá, la presentadora de televisión Nancy Dobles tiene otro pasatiempo favorito. A esta carismática figura de Teletica le gusta enseñar muchas de sus vivencias en las redes sociales y no ha sido la excepción con su perro Benny.

La mamá perruna, quien es primeriza en este ámbito, confesó estar profundamente “enamorada” y disfrutar al máximo de su mascota o, como ella lo llama, su “perrijo”: un hermoso Border Collie de año y tres meses.

“Vino para cambiarnos la vida a Ignacio (Santos) y a mí. La decisión de conseguir a Benny fue entre ambos porque queríamos un perro. Sin embargo, yo nunca había tenido uno. Recuerdo que cuando era pequeña, había un perrillo en la casa, pero como que ni lo sentí (risas), era más de mis papás que mío; después, a mi hermana le diagnosticaron asma y ya ni pensar en mascotas”, contó Dobles.

“Ignacio y yo quisimos darnos la tarea de buscar bien qué perro queríamos. Topamos con una camada de Border Collie muy bellos y él era el único macho. Cuando preguntamos, nos advirtieron que venía con una malformación en la mandíbula y prácticamente nos dijeron: cámbielo por otro”, agregó.

Esta deformación se llama enognatismo, que es cuando la maxila superior sobresale de la mandíbula. Esto no fue problema pues ya era demasiado tarde: se habían enamorado del pequeño Benny con tan solo días de nacido.

“Por mi mente, nunca pasó cambiarlo. Nosotros lo queríamos y estábamos dispuestos a cuidarlo, así que lo comenzamos a conocer desde pequeñito porque no lo entregaban antes de los dos meses y medio. Todos los viernes íbamos a verlo. Ignacio iba cuando podía, pero yo siempre asistía los viernes”, explicó la presentadora.

Pronto, la presentadora se ganó al perrito que se ponía todo feliz cuando la veía y hasta corría detrás de ella cuando se iba. “Para mí dejarlo era terrible, me partía el corazón”.

No todo fue “color de rosas” antes de poder tener a Benny en casa pasaron por varios altos y bajos. “Resulta que se enfermó, estaba flaquito y no crecía. Me dijeron que no podían dármelo hasta que se recuperara y todo comenzó ir mal, yo decía: ‘No puede ser’. Hasta que tomé valor y le dije a la persona que me lo estaba guardando que yo lo quería así y que me iba a encargar de él y de sus cuidados. Después de una llorada, me lo traje para mi casa y ahora aquí está. Ya creció y está hermoso, mi bebé”, dijo.

Mamá perruna primeriza Copiado!

A Dobles le ha tocado ir aprendiendo en el camino. Es la primera vez que tiene a su cuidado a un perro. Aunque al inicio de esta travesía, ella no estaba tan convencida, ahora está más que feliz.

Además, Benny llegó en un buen momento de su vida. “Mis hijos ya están grandes, el mayor ya es casi un ingeniero industrial; el otro ya está en décimo año. Entonces, Benny llega en un momento muy bonito, es el nuevo bebé de la casa”, afirmó.

Ahora, el perro se sube a los sillones y hasta duerme con ella. “Si me voy a la cama y él no se acuesta conmigo, me toca darle golpecitos al colchón para que se suba (risas). Es como mi hijo, digo yo”.

Desde hace un año, Benny anima a Nancy e Ignacio a hacer cosas juntos, como ir a caminar al parque y hasta conocer personas que siempre pasean a sus mascotas a la misma hora y ahora son importantes para ellos. “Eso es lo bonito que Benny ha traído a nuestras vidas: mucho aprendizaje”.

Estrella peluda Copiado!

Benny incluso tiene su propio perfil de Instagram, el cual tiene 18.000 seguidores. Dobles se lo abrió al “bebé de la casa” y allí publica muchas de las cosas que hacen y los buenos momentos que viven.

“Desde el día cero. Quise hacer la página de su historia y también ir enseñando cómo lo iba adiestrando con la ayuda de una educadora, pero no solo eso, sino también enseñar que uno tiene que seguir aplicando todo lo aprendido”, afirmó.

Y añadió: “Es un perro brillante. Me encuentra las llaves del carro, recoge sus juguetes, prende la luz del cuarto, abre la puerta, hace de todo y, bueno, agregarle todos los trucos normales: estar sentado, que haga el muertito, que gire y otro poco de truquillos”.

¿Cuál es la razón por la cual Benny “habla” con f en las redes sociales? Porque Dobles lo caracteriza así por tener los dientitos hacia afuera.

Benny incluso va a una escuelita de agility, donde le enseñan a cruzar obstáculos y lograr mantenerlo ejercitado.

Es un perro educado y alegre. “Es superjuguetón, esa parte le toca más a Ignacio; juegan mucho y se hacen muy felices el uno al otro (...) Eso si, juega más con él pero es mi sombra: Benny me cuida, siempre anda conmigo, me sigue a todas partes. Yo amo todo de él; es un perro muy cariñoso”, afirmó Nancy.

Al finalizar la entrevista, la presentadora de televisión concluyó con esta reflexión: “Si vamos a tener perros es para darles amor, un perro con amor es un perro feliz y esa es la manera de enseñarles. Ellos cambian la armonía de la casa y es muy lindo, amo a Benny”.