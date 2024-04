Muere Trina Robbins, la primera dibujante de la Mujer Maravilla

La artista, editora e historiadora Trina Robbins, conocida por ser la primera mujer en dibujar cómics de la Mujer Maravilla, falleció este miércoles 10 de abril, a los 84 años.

La noticia de su muerte fue confirmada por su pareja, Steve Leialoha, quien detalló que la dibujante había sufrido recientemente un derrame cerebral.

El deceso de Robbins ocurrió en un centro médico de San Francisco, California, Estados Unidos, en donde se encontraba hospitalizada.

Trina Robbins trabajó en varias ocasiones con DC Cómics. La Mujer Maravilla fue el personaje más importante que dibujó. (La Nación/Argentina/GDA)

Robbins nació el 17 de agosto de 1938 en Nueva York y era la menor de dos hijas de inmigrantes judíos. Durante sus primeros años creativos, la artista fue diseñadora de ropa y destacó por vestir a estrellas principalmente del rock, como David Crosby.

Sin embargo, cuando tenía 30 años, decidió hacer maletas y mudarse a San Francisco para trabajar en el periódico clandestino feminista It Ain’t Me, Babe. Estando allí creó It Ain’t Me Babe Comix, el primer cómic diseñado exclusivamente por mujeres.

No obstante, su gran oportunidad llegó en la década de 1980, cuando se convirtió en la primera mujer en dibujar a la Mujer Maravilla, rompiendo con 40 años en que el personaje era dibujado por hombres.

La oportunidad apareció específicamente en el año 1986, cuando DC Cómics publicó The Legend of Wonder Woman, una serie limitada que rendía homenaje a las raíces de la Edad de Oro del personaje.

Trina Robbins participó en 'It Ain’t Me Babe Comix', el primer cómic diseñado exclusivamente por mujeres. (DC Comics)

Pero esta no fue la única ocasión en la que Robbins estuvo a cargo de dibujar el personaje, pues en 1998 participó en Wonder Woman: The Once and Future Story.

Robbins también trabajó en algunos proyectos Marvel Cómics. El primero de ellos fue Meet Misty, una miniserie que escribió y dibujó entre 1985 y 1986, y que iba dirigida a niñas. Posteriormente, trabajó en el proyecto Girl Comics, en el 2010.